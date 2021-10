126 migranter er blevet reddet, efter de var blevet efterladt i en shippingcontainer i Guatemala.

Flere end 100 af dem er fra kriseramte Haiti, og myndighederne tror, at de var blevet efterladt af menneskesmuglere, der var blevet betalt for at smugle dem til USA gennem Mexico.

Det skriver BBC.

Skrig og bank

Politiet, der fandt og reddede migranterne, gav først førstehjælp, hvorefter de eskorterede migranterne til et tilflugtssted.

- Vi hørte skrig og bank, der kom fra containeren. Vi åbnede dørene og fandt 126 udokumenterede personer indeni, siger en talsmand fra politiet.

En talsperson fra Guatemalas migrationsmyndigheder fortæller, at migranterne ankom fra Honduras, og at de nu vil transporteres tilbage dertil, hvorefter Honduras' myndigheder vil overtage.

Folk flygter

Tusindvis af mennesker fra Haiti er allerede flygtet og søger ly i andre latinamerikanske lande, efter landet blev ramt af et voldsomt jordskælv i august.

126 migranter fundet i container

Sidste måned var 13.000 mennesker fra Haiti samlet under en bro i Mexico, og siden da har USA deporteret flere end 7500 mennesker tilbage til Haiti.

Marsha Espinosa fra USA's Homeland Security har udtalt, at USA's grænser ikke er åbne, og folk bør derfor ikke tage den farlige rejse derhen.

