128 nye smittede

Smitten med coronavirus er gået en smule ned i Danmark siden i går, hvor 169 blev konstateret smittet.

Siden lørdag klokken 8 er 128 blevet testet positive for covid-19.

I løbet af lørdagen blev 11 testet positve i Aarhus, men tallet kan ændre sig, da tallet alene dækker prøver taget i går, fremgår det af tal fremsendt til Folketingets partier, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Det lille dyk i smittetallet kan skyldes weekenden, men i forhold til i går er antallet af testede og prøver kun en smule lavere.

Antal prøver: 1734128 + 25957 siden i går kl 8

Smittede: 14739 + 128 siden i går kl 8

Testede: 1273504 + 16386 siden i går kl 8

Officielt meldes smittetal først ud på hverdage, men de ovenstående tal er blevet sendt til politikerne, så de kan følge udviklingen dag for dag.

Ekstra Bladet kunne i går fortælle, at der flere steder i Aarhus var massive problemer med at komme til på testcentrene.

Det fik Region Midtjylland til at beklage situationen. Men allerede her søndag burde der være bedre mulighed for at komme til, fordi mobile testenheder er kommet til fra andre dele af landet.

