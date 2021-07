1284 personer testet positive

Det seneste døgn har 1284 personer i Danmark fået besked om, at de er blevet testet positive for coronavirus.

Det viser den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI) onsdag.

De 1284 daglige smittetilfælde er det højeste antal siden 21. maj, hvor antallet var 1351. Med til historien hører, at der dengang blev foretaget 211.369 PCR-prøver. Det er de prøver, hvor man podes i svælget.

Til sammenligning er der det seneste døgn blevet foretaget 80.295 PCR-prøver. Det er altså mere end det halve i forhold til i slutningen af maj.

Sættes det seneste døgns 1284 positive svar op imod de 80.295 foretagne PCR-prøver, giver det en positivprocent på 1,60. Det er det højeste siden 13. januar.

Torben Mogensen, formand for Lungeforeningen og mangeårig anæstesilæge, siger, at et højt smittetal kan skyldes, at et enkelt stik med en covid-19-vaccine ikke beskytter særlig godt mod Delta-varianten.

- Det kan være forårsaget af, at førstegangsvaccinerede ikke er særlig godt beskyttet mod Delta-varianten, siger han.

Et studie fra SSI viste mandag, at 22 procent af de smittede med Delta-varianten allerede havde fået første stik med en vaccine mod covid-19.

Torben Mogensen pointerer dog, at første stik kan beskytte mod alvorlig sygdom.

- Det, man kan sige, er, at selv om man bliver smittet og bliver syg, har man noget immunitet fra første stik.

Der er det seneste døgn også foretaget 115.639 lyntest, der er de test, hvor man podes i svælget. Positive resultater fra disse test indgår dog ikke i SSI's tal, da der er for stor usikkerhed med testresultaterne.

På landets hospitaler er nu 64 patienter indlagt med coronavirus. Det er tre flere end tirsdag. Af de 64 patienter er 10 indlagt på intensiv, og 5 får hjælp af en respirator.

Torben Mogensen noterer sig, at indlæggelserne i øjeblikket ikke ser ud til at følge med det stigende antal smittede.

- Selv om vi får flere smittede, kommer stigningen i indlæggelser ikke. Det har noget at gøre med, at man har vaccineret flere.

- Antallet af indlagte betyder ikke noget for sygehusvæsenet. Det er så få, som er indlagte på normale afsnit, men også få som ligger på intensiv. Det har ingen betydning, siger han.

Det seneste døgn er yderligere en person død, mens vedkommende har været smittet med coronavirus. Dermed er i alt 2547 personer i Danmark døde med covid-19. Man tæller med i den statistik, hvis man er død inden for 30 dage, efter at man testet positiv for coronavirus.

I den danske vaccinationsindsats er der det seneste døgn uddelt yderligere 67.776 vaccinationsstik.

Det betyder, at 4.146.424 borgere nu har påbegyndt vaccination, mens 3.057.911 er færdigvaccinerede.

De to tal svarer til henholdsvis 70,9 og 52,3 procent af befolkningen.