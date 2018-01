13 år på samme arbejdsplads: Jeg skal ikke pendle fem timer

Niels Christian Berthelsen har de sidste 13 år haft fast parkeringsplads på Østerbro, hvor han arbejder for Nota som it-udvikler, der er statens nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder.

Nu kan han se frem til en tur i bilen på op mod fem timer dagligt, efter statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) præsenterede planen for udflytningen af statslige arbejdspladser.

- Jeg har ikke tænkt mig at flytte med, siger fællestillidsrepræsentant Niels Christian Berthelsen til Ekstra Bladet, efter hans arbejdsplads er blevet sendt til Lolland.

Til dagligt bor han i Værløse nord for København og bruger i forvejen 40 minutter i bil hver vej dagligt.

- Det er ikke helt sunket ind i endnu hos alle. Og jeg tror, at der er rigtig mange, som tænker allerede nu, at de ikke skal flytte med til Lolland, selvom vi elsker vores arbejdsplads, forklarer Niels Christian Berthelsen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) offentliggjorde onsdag planerne om at flytte flere tusinde arbejdspladser ud af hovedstaden. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Special viden

Det er ikke et helt almindeligt job, som Niels Christian Berthelsen har. Han har speciel udviklet et it-program til folk med læsehandicap.

- Det kan godt være, at det virker lidt hovskisnovski, men det er nogle meget specialiseret jobs, vi har. Og tænke at det er nogen man kan finde på Lolland, det er ret utænkeligt.

- Det virker også lidt utopisk at tro på, at man kan få folk til at pendle derned, forklarer Niels Christian Berthelsen.

De 80 medarbejdere hos Nota laver specialiserede produkter til folk med et læsehandicap. Det kan både være digitale løsninger og undervisningsmidler.

FAKTA: Odense, Aarhus og Roskilde får flest nye statsjob Regeringen er klar med anden runde i udflytningen af statslige arbejdspladser til provinsen. Her er et overblik over de byer, hvor flest arbejdspladser rykker hen: 1) Odense: 465. 2) Aarhus: 306. 3) Roskilde: 264. 4) Næstved: 189. 5) Ringkøbing: 171. 6) Aalborg: 156. 7) Middelfart: 153. 8) Randers: 150. 9) Holstebro: 122. 10) Stenlille 113. Kilde: Regeringen. Vis mere Luk

Tænker på familien

Hos familien Berthelsen i Værløse kører både Niels Christian og konen til København hver dag, hvor de arbejder i højt uddannede jobs.

- Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan det skal hænge sammen med min familie.

- Og især ikke for min kone, hun vil ikke kunne finde et job dernede, som passer til hendes kvalifikationer, lyder det fra Niels Christian Berthelsen.

Uambitiøs plan

Planen om at flytte tusindvis af arbejdspladser ud af hovedstaden vil være en fordel for lokalsamfundene, men Klaus Lindegaard, økonom og rådgiver i regional udvikling, mangler en overordnede vision.

- Udflytning bidrager til bedre balance set fra modtagerområdernes synsvinkel. Men det er trist, at planen er så uambitiøs, som den er, og den virker som at trække en kanin op ad hatten fra regeringens side, siger rådgiveren til Ritzau.

Det er uklart ifølge rådgiveren, hvad det er for nogle hensyn og kriterier, der afgør de placeringer, der er valgt.

Han savner en mere gennemtænkt plan for blandt andet placeringen af de statslige job.