13-årig overrasker mor: - Jeg har købt dig en bil

Den unge mand solgte sin spilkonsol og arbejdede resten af prisen af for at kunne hjælpe sin mor med en bil

Krystal June Preston var tom for ord, da hendes 13-årige søn William proklamerede, at han havde købt hende en bil.

Situationen havde ikke været let for moderen til tre fra Nevada, der skriver på sin Facebook-profil at ugerne op til sønnens overraskelse havde været fyldt med tårer, vrede, forvirring og hjertesorg.

'I dag fik jeg mit livs største chok', skriver hun indledningsvist og forklarer, at dem som kender hendes søn godt ved, at han er en 'pengemaskine', der hele tiden arbejder med at slå græs og gøre rent i haver.

Hun fortæller, at det gør han hele tiden, og den dag troede hun, at det ville blive ligesom alle andre dage.

'Men denne her gang var det anderledes. Meget anderledes. Han kom ind og sagde 'mor, jeg har købt dig en bil', jeg begyndte at grine og sagde 'ja, selvfølgelig har du det', men han blev med at sige, at det havde han, og at det var meget seriøst', skriver hun.

Moderen blev ledt ud foran huset, hvor en dame stod. Hun kørte familien hen til et andet hus, hvor bilen stod og ganske rigtigt, så havde den unge mand købt sin mor en hvid bil.

'Jeg mistede den fuldstændig. Jeg græd så voldsomt. Jeg var fuldstændig tom for ord. Min 13-årige søn havde købt mig en bil. Jeg er så stolt af min søn. Han er sådan et godt barn. Han har selvfølgelig dårlige dage, men hvem kender lige en 13-årig, der køber sin mor en bil?', spørger hun i opslaget, inden hun igen takker sin søn.



Ville bare gerne hjælpe sin mor

Historien er siden blevet sendt af det lokale medie ABC8, der beretter at den unge mand havde fået ideen til gaven fra Youtube, hvor han havde set andre give deres mor en bil.

William gik på Facebook og så en kvinde, der solgte bilen - en Chevrolet Metro, og han tog derefter kontakt til sælgeren.

- Den var rigtig billig, så jeg spurgte hende, om vi kunne bytte, og jeg kunne arbejde prisen af. Først sagde hun nej, men til sidst sagde hun så ja.

William er rigtig glad for, at han har kunnet hjælpe sin mor, men det var ikke for at få så meget opmærksomhed, som hans uselviske handling har fået.

- Jeg gjorde det ikke på grund af det, jeg gjorde det bare, fordi jeg havde lyst, siger den 13-årige dreng.