13-årige Aphinya kom for sent til Danmark

ENDNU ET LYS I STRAMMER-LAGKAGEN: Den thailandske piges tid i Danmark forbi søndag aften efter omdiskuteret udvisning - nu bor hun på hotel med mor og far i Tyskland

Efter en rørende afsked med sine kammerater på Farsø Skole i fredags og et par følelsesladede dage i weekenden, hvor den lille familie pakkede deres ellers så glade tilværelse sammen, gik turen søndag til et unavngivet hotel i Nordtyskland. Her vil Heini Bøgelund Andersen, hans thailanske hustru, Supaknapha, og hustruens 13-årige datter, Aphinya Pechmuang, foreløbig slå sig ned i et par dage, mens de håber på et mirakel.

For det er, hvad der skal til for, at Udlændingenævnets endelige afvisning af permanent opholdstilladelse til den ellers let integrerbare, 13-årige pige skal ændres, så hun kan fortsætte sin og sin mor og stedfars uproblematiske dagligdag i familiens hus i Farsø i Nordjylland.

- Min hustru og steddatter er utroligt stærke. Jeg tror, de fleste andre ville være gået i menneskelig opløsning, hvis de havde stået i vores situation, siger Heini Bøgelund Andersen, der her sidder midt imellem sin thailandske steddatter og kone. Privatfoto

- Vi beholder huset i Farsø og vil i første omgang ikke gå ud og bruge en masse penge på indskud til en lejlighed, fordi vi stadig har et håb om, at udvisningen af Aphinya bliver stoppet af en eller flere politikere, siger Heini Bøgelund Andersen til Ekstra Bladet.

45-årige Heini Bøgelund Andersen blev gift med sin ét år ældre hustru fra Thailand i 2012, men først for halvandet år siden kom hustruens datter til Danmark efter at være blevet passet hos sin mormor i Thailand i fire og et halvt år. Aphinya har ingen kontakt til sin biologiske far i Thailand. Hendes danske stedfar vil ifølge eget udsagn snarest ansøge om adoption af den udviste pige.

- Min kone og jeg mente, det var bedst at lade Aphinya blive i Thailand i de første år, indtil min kone selv fik opholdstilladelse og sikkerhed for, at hun kunne give sin datter en tryg og god tilværelse her hos os i Danmark, siger Heini Bøgelund Andersen.

Fornem udtalelse fra skolen

Aphinya har det seneste halvandet år lært sig at tale dansk på et godt niveau, og hun er ifølge en udtalelse fra Farsø Skole fra 14. maj i år 'nået langt i integrationen i det danske samfund'. Hun dyrker badminton i fritiden og betegnes desuden som 'en glad og positiv pige, der arbejder selvstændigt og vedholdende i timerne'.

Aphinyas støttelærer Pernille Aakman Toft finder det 'forrykt', at den thailandske teenagepige udvises af Danmark.

- Hun er en skøn og lærenem pige. Det er tydeligt, at denne afgørelse er lavet hen over et skrivebord, siger Pernille Aakman Toft, der for fem dage siden igangsatte en underskrift-indsamling til fordel for Aphinya. Søndag havde knap 9.000 personer allerede skrevet under på støtteerklæringen.

Heini Bøgelund Andersen driver sit eget firma i Farsø med reparationer og renoveringer. Det har han tænkt sig at fortsætte med, selv om familien nu er tvunget til at flytte ud af landet. Privatfoto

Også nordjyske folketingspolitikere som socialdemokraten Bjarne Laustsen og Lisbeth Bech Poulsen fra Socialistisk Folkeparti er imod udvisningen.

- Familien kan klare sig selv, og Aphinya har allerede tydeligt bevist, at hun kan integreres. Det er en skrivebordsafgørelse, hvor man ikke har lyttet til skolen eller de omgivelser, som kender pigen, siger Bjarne Laustsen, der ligesom byrådet i Vesthimmerlands Kommune har sendt et brev til Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg, (V), for at få ministeren til at ændre afgørelsen om udvisning.

Parallel sag endte lykkeligt

Udlændingestyrelsen og Udlændingenævnet har i deres anden og endelige afgørelse blandt andet lagt vægt på, at Aphinya først kom til Danmark flere år efter, at hendes mor var flyttet hertil.

- Hvorfor sørgede I ikke for at få Aphinya hertil hurtigst muligt, når I nu kan se i begrundelserne for udvisningen, at det burde I have gjort?

- Vi vidste ikke, at det var vigtigt. Havde vi vidst det, ville vi selvfølgelig have ageret anderledes, siger Heini Bøgelund Andersen.

Kjeld Gaard-Frederiksen med sin kinesiske steddatter og kinesiske kone i marts i år lige efter, at de har fået vished for, at familien fra Silkeborg kan forblive samlet. Deres sag minder meget om sagen med Aphinya. Foto Ernst Van Norde

Den store opbakning har gjort indtryk på familien, som også støttes af den tidligere orlogskaptajn i Søværnet, Kjeld Gaard-Frederiksen, fra Silkeborg. Han oplevede noget tilsvarende, da han og hans kinesiske kone - i første omgang - ikke kunne få konens 14-årige datter, Yiming Liu, familiesammenført i 2017. Efter massiv medieomtale fik Yiming Liu alligevel opholdstilladelse 14. marts i år.

Den væsentligste forskel i de to ellers meget sammenlignelige sager er, at Yiming kun havde boet adskilt fra sin mor i Kina i et år, inden hun kom til Danmark, mens Aphinya først kom hertil fire og et halvt år efter sin mors flytning hertil.

- Ja, der er en forskel, men den forskel har jo intet med integration at gøre. Aphinya taler dansk og går i dansk skole, men alligevel rammes hun af en afgørelse, som gør det meget svært at bevare følelsen af Danmark som en retsstat. Vi vandt til sidst vores sag, men jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vi vandt den, fordi den fik så megen omtale i medierne, siger Kjeld Gaard-Frederiksen.

***

Støjberg: Reglerne er i orden

Ekstra Bladet ville gerne have haft mulighed for at interviewe Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg, (V), om udvisningen af 13-årige Aphinya. Blandt andet fordi vi ville spørge ministeren, om det ikke gør indtryk på hende, at over 9.000 personer på få dage har underskrevet en støtteerklæring for den thailandske pige, og om hun ikke tager det som et udtryk for, at danskerne ikke bryder sig om disse afgørelser i denne slags udvisningssager.

Men ifølge ministerens presserådgiver, Mads Müller, var det kun muligt at få det følgende, skriftlige svar fra Inger Støjberg:

'Hvis man flytter til Danmark, og man har børn, så har vi ønsket at skabe en tilskyndelse i reglerne til, at man hurtigst muligt får hentet sit barn hertil, så der kan påbegyndes en integrationsproces, så barnet får de bedst mulige forudsætninger for at kunne klare sig i Danmark. Desto flere år barnet tilbringer i udlandet, desto sværere bliver det at sikre en vellykket integration. Det hensyn i udlændingereglerne bakker et meget bredt flertal af Folketingets partier op om. Jeg kan ikke se for mig, hvordan man skulle ændre disse regler uden at gå på kompromis med det hensyn, og derfor ønsker jeg at bevare reglerne, som de er. Jeg kan sagtens forstå, at familien gerne havde set et andet udfald af sagen, men jeg har tillid til, at der er foretaget en grundig sagsbehandling af både Udlændingestyrelsen og det uafhængige Udlændingenævn'.