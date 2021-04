13 grænseovergange åbner

På grund af faldende smitte i Flensborg bliver 13 mindre grænseovergange åbnet igen fra den 30. april

Det oplyser Rigspolitiet.

Overgangene har ellers været lukket siden 20. februar. Her blev der blandt andet lavet vidtgående lokale restriktioner i Flensborg for at holde styr på smitten.

Gældende fra den 30. april vil politiet gå tilbage den den periodevise og stikprøvebaserede grænsekontrol.

Neden for kan du se, hvilke grænseovergange der åbner fra 30. april:

• Siltoft

• Bettenæs

• Rudbøl

• Møllehus

• Vindtved

• Beierskro

• Bøgelhus

• Sofiedal

• Vilmkær

• Haraldsdalsvej

• Rønsdam

• Madeskov

• Sønderborg – Langballigau