1,3 millioner husstande får ny tv-kanal - og større regning

Danskerne opsiger i stor stil de store tv-pakker og rykker over til streamingtjenesterne. Derfor kæmper de store tv-distributører også en hård kamp for at holde på kunderne.

Det er baggrunden for, at Danmarks største distributør af tv-signaler, YouSee, der har godt 1,3 millioner husstande i kundebasen, nu gør klar til at lancere en helt ny tv-kanal. Kanalen vil kunne ses af alle YouSee-kunder.

- Den bliver en del af vores grundpakke. Det er så nyt, at kanalen ikke har fået et navn endnu. Man vil kunne se den fra starten af næste år, siger Christian Morgan, der er mediedirektør hos YouSee.

Nyheden blev lanceret fredag i forbindelse med et pressemøde på Europas største messe for forbrugerelektronik, IFA, der afvikles i Berlin i denne uge.

Kanalen bliver et miks af originalt dansk indhold, forskellige primært amerikanske serier, som YouSee har adgang til, samt indhold fra et nyt samarbejde med amerikanske Fox.

- Vi vil gerne samle og gøre det gode indhold så nemt at finde som muligt for vores kunder, men vi vil også være med til at skabe fremtidens indhold, siger Christian Morgan.

Ifølge Christian Morgan bliver målgruppen primært de 25 til 35-årige, men den må gerne ramme bredere.

Samtidigt sættes priserne på Yousees tv-pakker i vejret. Grundpakken, som indeholder den nye kanal, stiger med 10 kroner, mens mellempakke og fuldpakke stiger med henholdsvis 20 og 25 kroner.

Priserne for Yousees bredbåndspakker sættes til gengæld lidt ned.

Til gengæld gør YouSee det nu muligt for kunderne at droppe tv-boksen, som kan udskiftes med AppleTV.

- Vores kunder skal kunne se tv, som det passer dem bedst, og vi har oplevet en høj efterspørgsel efter en app til AppleTV, siger Jacob Mortensen, der produktdirektør hos YouSee.

- Nu er vi klar til at lancere den efterspurgte app, som bliver tilgængelig for alle vores kunder i næste uge, og senere i september lancerer vi også en app til LG, siger han.

I forvejen kan man se YouSee via Samsungs SmartTV, Android og Google Chromecast og selvfølgelig Yousees egen boks.