13 millioner til hvad? Totalt forladt i årevis

Endnu et skandaleprojekt under Danida-ordningen DSIF ser dagens lys. Et renseanlæg til 13 millioner skattekroner har i en årrække været efterladt til forfald i Ghanas hovedstad

Accra (Ekstra Bladet): Bistands-skandalerne skyder frem som skvalderkål.

Endnu et kuldsejlet dansk bistandsprojekt ser nu dagens lys, hvor mindst 13 millioner danske skattekroner er pøset i metalskrot og rustne containere.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan et dansk kabelprojekt endte katastrofalt, at der blev brugt ulønnede fanger til at grave grøfter, og at de skandaløse detaljer fra evalueringen af dansk bistand under DSIF først blev syltet og siden gemt væk fra Folketinget.

Og nu kan Ekstra Bladet så også fortælle, at danske millioner er gået til et renseanlæg, der blandt andet skulle gøre op med kolera-plagen i et forpestet område af Ghanas hovedstad, Accra, men i dag minder mere om en skrotplads for rustent metal.

Lavender Hill Sludge Treatment, som anlægget hedder, har nemlig været fuldstændig forladt i mere end tre år.

Det rustne renseanlæg

Ekstra Bladet besøgte det danske bistandsprojekt i 2023, hvor det har været forladt i en årrække. Foto: Rasmus Flindt Pedersen De skrotklar containere har i årevis været ubrugte. Foto: Rasmus Flindt Pedersen Det sørgelige syn af rødbrun rust, der har ædt sig ind i alt af metal. Foto: Rasmus Flindt Pedersen Pladsen foran det forladte anlæg er blevet til opholdssted og fodboldbane for de lokale børn. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Fra bistand til byrde

Anlægget, der hovedsagligt skulle rense afføringsslam i det kloakfattige område, stod ifølge Ekstra Bladets research færdigt i 2017 og har ikke været i brug siden 2019.

Men på Udenrigsministeriets hjemmeside står der, at projektet stadig er under implementering.

I bedste fald er det misvisende, og det er således kun muligt at opdage det danske fiaskoprojekt ved at slå vejen forbi Lavender Hill i Accra i Ghana.

Man finder anlægget håbløst placeret på stranden i første parket til saltvandsvinden, fygende sandkorn og bunker af affald, der alt sammen giver gunstige forhold til hurtig forfald og rigelig vedligehold.

Og det var også en økonomisk byrde, som Danmark efterlod til Ghana i 2019, fortæller Stephen Ackon, der er afdelingschef for Gasslip under ministeriet for sanitet og vandressourcer, som skulle overtage projektet efter færdiggørelsen.

Han fortæller, at problemerne opstod, da Danmark stoppede finansieringen, og de ghanesiske myndigheder skulle dække underskuddet fra driften af anlægget. De havde simpelthen ikke råd, og derfor har det været forladt siden, siger Stephen Ackon.

- Det er et anlæg ud til havet, som ikke har været i brug i tre år - det er i dårlig stand, siger han.

Bunker af affald og afføring

På stranden ved Lavender Hill-projektet ligger bunkevis affald og afføring fra mennesker. Foto: Rasmus Flindt Pedersen I en tekstil-hytte ovenpå affald og som nabo til et rør fra et nærliggende renseanlæg, bor en lokal mand. Foto: Rasmus Flindt Pedersen Tønder med kemikalier, bildæk og tekstiler er efterladt bagerst i den bygning, der er en del af det danske projekt. Foto: Rasmus Flindt Pedersen Geder og høns har overtaget det forladte anlæg. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Undgik kritisk rapport

Lavender Hill-projektet er ligesom det skandaløse kabelprojekt, som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, også støttet gennem Danida-ordningen DSIF, der fik en hård medfart i en evalueringsrapport, der blev udgivet tidligere i år.

Men renseanlægget er ikke nævnt med et ord i rapporten, fordi det ikke var blandt de projekter, som konsulenterne besøgte.

Og det burde de måske have gjort.

Der er nemlig ingen, der har gavn af den bunke affald, der er efterladt på den ghanesiske strand, og som Danmark har betalt mindst 13 millioner kroner til.

Forladt og i forfald

Renseanlæggets nødgeneratorer er særligt medtaget efter at være misligeholdt i en årrække. Foto: Rasmus Flindt Pedersen Et mørnet metaltrin knækker, da Ekstra Bladets udsendte forsøger at kravle op ad stigen på den ene container. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Det kommer dog ikke bag på Vagn Knudsen, der var direktør i FKSSlamson A/S, som var hovedentreprenør på projektet.

Han fortæller, at han og virksomheden forlod projektet i 2017, og at man ikke hørte noget fra de danske myndigheder efterfølgende.

- Jeg fornemmede egentlig, at de ghanesiske myndigheder i bund og grund ikke var så interesserede i projektet, siger han.

Politisk opbakning

Den ghanesiske affaldsgigant Zoomlion dominerer nemlig markedet for slamrensning i Ghana. Her nyder de ifølge Vagn Knudsen stor politisk opbakning.

Han fortæller også, at Lavender Hill-projekt ikke opstod ud fra et ghanesisk behov, men fordi den danske virksomhed ansøgte om opgaven.

Og det får Lars Engberg-Pedersen, seniorforsker og forskningsleder ved Diis med speciale i udviklingssamarbejde, til at hæve øjenbrynene.

- Det peger på et grundlæggende problem i udviklingssamarbejdet, nemlig at fattige lande har en tendens til at sige ja tak til hvad som helst, fordi de gerne vil have pengene, siger han.

Septiktanken er tilgroet og fyldt med affald. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Bistand til danske virksomheder?

Lars Engberg-Pedersen kalder det ´påfaldende', at Danmark trods mange års kritik fortsætter med give bistand, som skal gå gennem danske virksomheder, men han har et bud på, hvorfor det ikke er stoppet for længst.

- Det tror jeg er, fordi der er en politisk interesse i, at nogle af pengene går til danske virksomheder, siger han.

Kernen i DSIF-ordningen er, at bistandsprojekterne skal i laves i samarbejde med en dansk virksomhed. Det kritiserer konsulenterne bag den omfattende rapport, som Ekstra Bladet tidligere har omtalt. Undersøgelsen af DSIF-projekter i næsten 20 år konkluderer også, at man har haft problemer med at leve op til selve hovedformålet med dansk ulandsbistand: fattigdomsbekæmpelse.

Er der behov

Med andre ord: Man har ikke i tilstrækkelig grad sikret sig, at ulands-projekterne, der bliver lavet i samarbejde med danske virksomheder, kommer de fattigste til gode.

- Hvis der er en kommerciel virksomhed i Ghana, som allerede er i gang på det marked, så skal man da virkelig være grundige i sine argumenter for at sige, at her er der behov for, at der er en dansk virksomhed, der går ind og gør noget, siger Lars Engberg-Pedersen.

Dan Jørgensen vil stadig ikke stille op til interview og svare på Ekstra Bladets spørgsmål. Foto: Kenneth Meyer

Erkender fejl

Ekstra Bladet har igen uden held forsøgt at få et interview med udviklingsminister Dan Jørgensen (S).

I stedet har vi modtaget skriftlige svar fra Udenrigsministeriet på en lang række spørgsmål, hvor de dog behændigt undgår at svare på flere.

Ministeriet oplyser, at projektet blev igangsat i april 2015, og at det formelt blev lukket ned i juni 2021. Ifølge Udenrigsministeriet er det en fejl, at fiaskoen til 13 millioner skattekroner ikke fremgår i Udenrigsministeriets database over udviklingsprojekter, hvor projektet står som under implementering.

'Udenrigsministeriet er fuldt opmærksom på, at projektet ikke har leveret de planlagte resultater, og blandt andet ambassaden har løbende været involveret i at håndtere projektet' skriver ministeriet.

Ifølge Udenrigsministeriet har Lavender Hill-projektet 'fulgt en anden forberedelsesproces end Danmarks øvrige udviklingssamarbejde,' og det er blevet gennemført med 'utilstrækkelig forberedelse'.

Her nævnes blandt andet, at man ikke havde taget højde for, at en der var en lokal dominerende spiller på markedet for slamrensning i Ghana.