13 personer smittet med corona døde i Danmark

Lørdag klokken lidt i 12 har Statens Serum Institut offentliggjort sin seneste overvågningsrapport over coronavirussens indtog i Danmark.

Af de seneste tal fremgår det, at der nu er 1326 personer i Danmark smittet med corona. Af dem er 206 personer indlagt heraf ligger 33 personer i respirator.

13 personer har mistet livet i Danmark efter de blev smittet med coronavirus.

Siden 27. februar har man testet 11.657 personer for coronavirus i Danmark.

Fra at have testet bredt for mistanke om virussen, ændrede myndighederne strategi 11. marts til at primært at teste personer med milde og mere alvorlige luftvejssymptomer.

Derfor regnes der også med, at der er et betydeligt mørketal i forhold til det reelle antal coronasmittede i Danmark.

Opdateres...