13 syge og ældre nordmænd er døde efter coronavaccine

I Norge har myndighederne fået henvendelser om 29 tilfælde af bivirkninger som følge af coronavaccinen. Heraf er 13 dødsfald.

Alle dødsfald er sket blandt skrøbelige og ældre patienter, der i forvejen var indlagt på sygehus.

Det viser den første rapport om bivirkninger fra den norske lægemiddelstyrelse, Legemiddelverket. Det skriver det norske medie NRK.

I alt har over 25.000 nordmænd fået det første stik af coronavaccinen fra Pfizer og BioNTech. Den første vaccination blev givet på et plejehjem i Oslo mellem jul og nytår.

- Der er tale om 13 dødsfald, ni alvorlige bivirkninger og syv mindre alvorlige bivirkninger, siger styrelsens medicinske fagdirektør Steinar Madsen til NRK.

Blandt de patienter, som er afgået ved døden, på et tidspunkt efter at de har fået coronavaccinen, er der ingen under 80 år.

Og flere af dem var over 90 år, oplyser styrelsen.

- Det ser ud som om, at nogle af disse patienter har fået kraftige bivirkninger i form af feber og utilpashed, som har kunne gøre en meget alvorlig sygdom endnu mere alvorlig, og som eventuelt har ført til dødsfald, siger Steinar Madsen.

Derfor har Legemiddelverket besluttet at ændre sine anbefalinger om, hvem der skal vaccineres.

- Lægerne må vurdere nøje, hvem der skal vaccineres. Dem, der er meget skrøbelige og helt i slutningen af deres liv, kan man undlade at vaccinere efter individuel vurdering, siger Steinar Madsen til NRK.

Det er i tråd med en anbefaling, som den norske sundhedsstyrelse, Folkehelseinstituttet (FHI), er kommet med tidligere på ugen.

Legemiddelverket understreger dog, at voldsomme bivirkninger og dødsfald er sjældne, og at mange tusind skrøbelige personer er blevet vaccineret uden bivirkninger.

Med skrøbelige mener Legemiddelverket blandt andet personer med demens, kol og andre alvorlige sygdomme.

I Danmark har Lægemiddelstyrelsen oplyst, at to danskere er konstateret døde, efter at de er blevet vaccineret mod coronavirus.

I begge tilfælde har styrelsen vurderet, at det er 'mindre sandsynligt, at der er en sammenhæng med vaccinen'.

Det ene dødsfald var hos en svært syg borger, som døde efter en forværring af sin sygdom. Det andet var en borger i en 'meget høj alder', som i forvejen var svækket af alderdommen.