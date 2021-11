13 ud af 61 flypassagerer har ny corona-variant

Flypassagerer fra Sydafrika har bragt en ny corona-variant ved navn Omikron til Holland.

Det oplyser hollandske myndigheder i en meddelelse.

På nuværende tidspunkt er varianten påvist hos 13 passagerer ud af 61, der testede positive for corona-virus ved ankomsten til Holland, men alle tests for Omikron-varianten er ikke slut endnu, hvorfor flere end 13 kan vise sig at have varianten.

De smittede personer var blandt i alt 624 flypassagerer fordelt på to fly.

Mange mutationer

Varianten har et højt antal mutationer sammenlignet med andre udbredte varianter, og derfor frygtes den at kunne være mere smitsom, men måske også bedre til at inficere vaccinerede personer.

Varianten er dog konstateret for blot to uger siden, og dermed er der på nuværende tidspunkt mange usikkerheder i forhold til, hvordan den rent faktisk opfører sig, hvor alvorlige symptomer den giver, samt hvordan vaccinerne virker mod den.

Ifølge norske eksperter, kan den faktisk vise sig at være en fordel i kampen mod coronavirus, hvis varianten er mere smitsom end Delta-varianten, hvilket noget tyder på.

Omikron er over de seneste døgn konstateret i flere europæiske lande, herunder i Storbritannien, Tyskland, Tjekkiet og Italien.

Også i Danmark

Lørdag oplyste Sundhedsministeriet, at man mener at have konstateret to smittetilfælde med den nye variant i Danmark, og søndag er det blevet bekræftet, at der er tale om Omikron-varianten.

Styrelsen for Patientsikkerhed har anbefalet, at passagerer fra to flyafgange går i isolation.

- Vi har nu de første mistænkte tilfælde af den nye virusvariant Omikron i Danmark, og derfor anbefaler vi ud fra et forsigtighedsprincip test for alle i forbindelse med indrejse fra et ophold i Sydafrika eller de seks nabolande, sagde Birgitte Drewes, vicedirektør for Styrelsen for Patientsikkerhed, til Ekstra Bladet lørdag.

Det første af de to omtalte afgange ankom 23. november 2021 med flynummer KL1129 i Kastrup fra Amsterdam, mens Billund tog imod en afgang fra Amsterdam 24. november med flynummer KL1345.

Passagerne opfordres til at lade sig teste første gang søndag og igen tirsdag 30. november. Isolationen bør først brydes efter modtagelse af en negativ test på dag 6 efter indrejse.