13.000 nye smittede

Der er på et døgn registreret 13.000 tilfælde af coronavirus i Danmark.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI) tirsdag.

Tallet er en smule lavere end de to seneste dage, hvor der blev registreret smittetalsrekorder i Danmark.

Mandag blev der således fundet over 16.000 smittede, mens der søndag var knap 15.000 smittede.

Tirsdagens smittede er fundet blandt 107.010 PCR-prøver.

Derudover stiger antallet af indlagte med 58 til 666. Yderligere 14 er døde, hvilket bringer det samlede antal døde med covid-19 op på 3231.

Omikronvarianten har ifølge SSI ført til det nuværende meget høje niveau af samfundssmitte i Danmark.

Omikrons nærmere egenskaber er fortsat ved at blive undersøgt. Men den har formentlig nedsat følsomhed over for antistoffer og er muligvis mere smitsom.

Også i internationalt perspektiv er den danske smittespredning høj, og mandag landede Danmark øverst på nyhedsbureauet AFP’s liste over lande med det højeste incidenstal.

De mange registrerede smittede her i landet skal dog ses i lyset af, at Danmark er blandt de lande, der tester den største andel af befolkningen.