13.386 nye smittede i Danmark

På onsdagens pressemøde fortæller Magnus Heunicke, at der er registreret 13.386 coronavirus-smittede i Danmark. Omkring 300 af dem er personer, der er blevet smittet igen

Der er det seneste døgn registreret 13.386 nye smittetilfælde med coronavirus i Danmark.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde.

Det er det næsthøjeste antal smittetilfælde, der er registreret på et døgn under pandemien. Tirsdag var der 13.558 nye tilfælde, hvilket er det hidtil højeste.

- Det er meget høje smittetal. Det skyldes, at omikron er blevet den dominerende variant i Danmark, siger han på pressemødet.

Antallet af indlæggelser er onsdag på 553 indlagte, hvilket er én lavere end tirsdag.

Omkring otte procent af de patienter, der er indlagt i øjeblikket, har omikronvarianten, mens de resterende har deltavarianten.

- Vi forventer en stigning i antallet af indlæggelser. Det er særligt de unge, der er blevet smittet med omkikron, og det er først, når den spreder sig mellem generationerne, at vi forventer en effekt på indlæggelserne, siger Magnus Heunicke.

På nuværende tidspunkt er antallet af indlæggelser med coronavirus et godt stykke fra niveauet sidste vinter, selv om antallet af smittede i øjeblikket er langt højere end for et år siden.

Sidste år toppede antallet af coronaindlagte på de danske hospitaler på 964 patienter i starten af januar.

Sundhedsvæsenet har meldt ud, at robustheden denne vinter ikke er lige så god som sidste vinter.

Det skyldes blandt andet, at der er mangel på sygeplejersker efter sommerens strejke - herunder på grund af ferieafvikling.

