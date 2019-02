130 anholdt efter at have tilmeldt sig falsk universitet

Var det ikke noget med et studieophold på University of Farmington i den amerikanske delstat Michigan?

Nej, formentligt ikke, for 130 personer blev i onsdags anholdt for at have tilmeldt sig universitetet.

129 af de anholdte kommer fra Indien, og det har fået de indiske myndigheder på barrikaderne med beskyldninger om, at amerikanerne har trådt over stregen.

- Vi er bekymrede for de tilbageholdte studerendes værdighed og deres velbefindende, og behovet for øjeblikkelig konsulær bistand til de tilbageholdte blev gentaget, lyder det fra det indiske udenrigsministerium, der lørdag afleverede en klage til den amerikanske ambassade i Delhi.

Den sidste anholdte er fra Pakistan.

Herudover er otte andre studerende anholdt og anklaget for at have rekrutteret andre studerende til universitetet.

Flere amerikanske og indiske aviser - herunder Detroit Free Press og Times of India - skriver om sagen.

Billeder af glade studerende på University of Farmingtons hjemmeside er skiftet ud med denne tekst, hvor der blandt andet står at universitetet er blevet lukket af U.S. Department of Homeland Security. Foto: Screenshot/universityoffarmington.edu

Har aldrig eksisteret

University of Farmington har aldrig eksisteret i den virkelige verden, men havde både en hjemmeside og en Facebook-profil, der begge så levende ud med billeder af glade studerende både til forelæsninger og til sociale arrangementer på universitetets område.

Billederne var imidlertid blot fra et billedearkiv, og hjemmesiden og Facebooksiden var oprettet af amerikanske agenter fra Department of Homeland Security i jagten på illegale indvandrere.

Alle anholdte er ifølge de amerikanske myndigheder ankommet til USA på lovlig vis med et studentervisum i passet. Anklagen lyder dog på såkaldt 'pay-to-stay'-svindel, hvilket dækker over, at man betaler for at tilmelde sig en uddannelse, så man fortsat kan blive i landet på sit studentervisum, men i virkeligheden aldrig dukker op på uddannelsen.

Prisen for et år på universitetet lå mellem 55.000 kroner og 72.000 kroner.

Ifølge retsdokumenter skulle de anholdte have vidst, at det var ulovligt at tilmelde sig universitetet blot for at få lov til at blive i landet på et studentervisum.

Bliver de studerende dømt, står de til at blive smidt ud af USA.

Slår hårdt ned på illegale immigranter

De indiske myndigheder mener, at der er risiko for, at de studerende er blevet snydt.

- Vi har bedt amerikanerne om at dele alle sagens detaljer samt opdateringer om de tilbageholdte studerende, om at løslade dem hurtigst muligt og om ikke at smide dem ud af landet mod deres vilje, lyder det yderligere fra det indiske udenrigsministerium.

Den amerikanske ambassade i Delhi erkender, at de har modtaget en diplomatisk klage, men har ikke yderligere kommentarer til sagen.

Det er ikke første gang, at amerikanske agenter har oprettet et falsk universitet i jagten på visumsnyd. Ifølge BBC oprettede agenter, mens Barack Obama var præsident, University of Northern New Jersey. Her blev 21 personer primært fra Kina og Indien anholdt.

Siden Donald Trump blev præsident er der blevet slået endnu hårdere ned på illegale indvandrere, hvor politiet har lavet razziaer på arbejdspladser og anholdt flere hundrede personer. Sidste år blev eksempelvis 146 personer anholdt på et slagteri i Ohio, mens 150 personer blev anholdt på hos en trailerproducent i Texas.