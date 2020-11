130 Secret Service-agenter ramt af corona

Mere end 130 Secret Service-agenter er blevet ramt af corona.

Det skriver Washington Post.

Secret Service er den organisation i USA, der skal beskytte Det Hvide Hus og Donald Trump, når han er ude at rejse.

Men de ramte agenter er blevet beordret i isolation eller karantæne, fordi de enten er testet positive for corona, eller fordi de har været tæt på nogen, som har været testet positiv for corona.

Antallet af isolerede agenter svarer til ti procent af bemandingen i Secret Service.

I starten af oktober blev præsident Donald Trump testet positiv for corona, hvilket førte til, at han blev indlagt. Efterfølgende har han udtalt, at han kom stærk ud af det, og at han nu er immun.

Donald Trump er i gang med den sidste periode af embedet, efter Joe Biden har vundet valget.