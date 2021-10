1349 registreret smittet med covid-19

Yderligere 1349 personer er testet positive for covid-19, oplyser Statens Serum Institut søndag.

Det er femte dag i træk med flere end 1000 nye coronatilfælde om dagen.

De smittede er fundet på baggrund af 67.192 PCR-prøver, hvor man bliver podet i svælget.

Antallet af indlagte coronapatienter er det seneste døgn steget med 11 til 167 personer.

Man skal tilbage til 18. maj for at finde et tilsvarende antal indlagte. Dengang var der 166 indlagte.

Der er yderligere to coronarelaterede dødsfald. Samlet set er 2699 personer afgået ved døden, efter de tidligere har haft påvist covid-19.