13,5 milliarder på vej til boligejere - men ikke til alle

Hundredtusindvis af danskere har betalt for meget i ejendomsskat og skal dermed have penge tilbage, når de nye ejendomsvurderinger lander. Men de, der har gæld til det offentlige, har en regning, der skal betales først

Skatteministeriet har vurderet, at hundredtusindvis af danske boligejere har betalt for meget i skat, og at der skal tilbagebetales omkring 13,5 milliarder kroner, når de nye ejendomsvurderinger lander.

Men har man gæld til det offentlige, gør man klogt i ikke at tage forskud på glæderne ved at bruge løs af pengene, før de er udbetalt og er at se på kontoen.

Det skriver Børsen på baggrund af et skriftligt svar fra Skatteministeriet.

Danskerne har nemlig en gæld på intet mindre end 150 milliarder kroner til staten, og nu har Gældsstyrelsen set sit snit til at få indkasseret noget af gælden. Således kommer de til at inddrive en del af danskernes gæld, når der skal tilbagebetales overskydende boligskat.

Det betyder altså, at en del af det svimlende beløb på 13,5 milliarder aldrig når ud til danskerne.

Beløb ukendt

'Kompensation efter tilbagebetalingsordningen sendes til Gældsstyrelsen, hvis der er registreret gæld til det offentlige. Modregning sker som udgangspunkt automatisk og kan også ske, selvom boligejeren eksempelvis har en afdragsordning hos Gældsstyrelsen,' skriver ministeriet til mediet.

Hvor stor en del af de 13,5 milliarder, der kommer til at gå til afdrag af gæld, er ifølge Børsen fortsat uvist.

En ejendomsvurdering er den vurdering, som skattevæsenet foretager af, hvad en bolig er værd, og vurderingen har betydning for, hvor meget man skal betale i boligskat.

Der er ikke lavet nye ejendomsvurderinger siden 2011, hvilket betyder, at boligejerne fortsat betaler skat på baggrund af vurderingerne fra dengang. Dermed vokser regningen år for år.

Har været længe undervejs

I mange år har et nyt system til ejendomsvurderinger været undervejs, men det har ikke været uden problemer - og forsinkelser.

I sidste uge udtalte skatteminister Jeppe Bruus (S) til DR, at ejendomsvurderingerne igen er forsinket, hvilket betyder, at skattevæsnet først begynder at sende i alt 600.000 vurderinger ud 1. april.

Dog forsikrede skatteministeren, at den overordnede tidsplan kommer til at holde.

Han erkendte alligevel over for mediet, at ikke alle boligejere vil have fået en ny vurdering inden 1. januar 2024, som er det tidspunkt, der vil opkræves nye boligskatter fra,

- Vi skal nå langt, langt hovedparten i år, og så kan der være en lille andel tilbage i første halvdel af 2024, sagde Jeppe Bruus til DR.