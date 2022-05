139 familier ladt i stikken efter konkurs: - Jeg blev helt tavs

Sara og Tue Rasmussen er efterladt med en stor ekstraregning, efter at deres husbyggerfirma er gået konkurs

For 140 familier var der udsigt til at kunne flytte ind i et splinternyt hus i 2022.

Men 3. marts blev husbyggerfirmaet Lunderskov Nybyg erklæret konkurs, og det betyder, at de mange nybyggerfamillier nu er efterladt med halvfærdige huse.

Ud af de 140 byggesager bliver kun ét hus færdiggjort, har JydskeVestkysten således tidligere berettet. Og der er ingen økonomisk hjælp at hente ved bygge-garantifonden.

Foto: Anders Brohus

Fik sit livs chok

Dermed må de resterende 139 familier selv komme i mål med deres byggeprojekter, som betyder store ekstraregninger og massive forsinkelser.

Blandt dem er 37-årige Sara Rasmussen, hendes mand, Tue, og deres to børn. De skulle være flyttet ind i drømmeboligen i et nybyggerkvarter i Vejen til juni, men en fredag eftermiddag i marts fik de den værst tænkelige besked over telefonen.

- Jeg blev helt tavs og mundlam. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Så blev jeg helt febrilsk, fordi det var sent fredag, hvor man ikke kan ringe til nogen. Jeg skyndte mig bare nærmest på ren refleks at smide børnene ind i bilen og drøne ned til huset, forklarer Sara Rasmussen.

Her havde rygtet om konkursen allerede spredt sig til nabolaget, hvor flere andre stod i samme situation.

Foto: Anders Brohus

Ét stort besvær

De efterfølgende uger har været ét stort kaos for familien, der må blive boende i en lejebolig på ubestemt tid. Det har været svært at finde hoved og hale i, hvor langt Lunderskov Nybyg var med de forskellige dele af huset, og dermed at nå i mål til tiden.

- Nu har vi i det mindste fået muret huset, så har vi selv spartlet og gjort mindre ting. Heldigvis nåede der lige at komme døre og vinduer i, og det, tror jeg, har reddet huset. Men så er der kommet skimmel, som vi har skullet bekæmpe, siger Sara Rasmussen.

Samtidigt har det været umuligt få oplyst af byggefirmaet, hvor i processen de var før konkursen.

- Vi kunne eksempelvis ikke forstå, hvorfor der ikke kom varme på vores hus. Det viste sig så, at Lunderskov ikke havde bygget tomrør til at føre fjernvarmen ned med. Vi har bare stået med alting selv, uddyber Tue Rasmussen.

Kæmpe ekstraregning

Kontraktsummen med Lunderskov Nybyg lød på 2,7 millioner kroner. Heldigvis er pengene ikke tabt. Familien har nemlig betalt dele af beløbet i rater. Men det redder dem ikke fra en voldsom ekstraregning, fortæller de til Ekstra Bladet:

- Vi skrev jo under på en kontrakt, inden der var stigninger i materialepriser. Nu har vi været ude og indhente nye tilbud, men det betyder, at huset kommer til at koste os 500.000 kroner eller mere end det oprindelige beløb på 1,2 millioner kroner, som vi manglede at betale.

Drømmen om at flytte ind i et spritnyt hus, hvor alting har været til gennemsyn før nøgleaflevering, er også død.

- Der skal laves så meget selv, så vi ved ikke, hvor langt vi kommer. Vi håber lidt på, at det bliver sidst i august, hvor vi må flytte ind i det, som det er, hvor det ikke er færdigt, men så man kan bo i det, siger Tue Rasmussen om indflytningsdatoen.

Også i et boligkvarter ved Dollerup Sø står der ufærdige huse som en konsekvens af Lunderskov Nybygs konkurs. Foto: Anders Brohus

Kun ét hus færdiggøres

Ekstra Bladet har været i kontakt med Lunderskov Nybygs mangeårige direktør, Allan Ingvardt Haugaard Philipsen, men han ønsker ikke at udtale sig om sagen.

- Du er nødt til at ringe til advokaten med dine spørgsmål, lyder det kortfattet.

Han henviser til advokat Jan Bruun Jørgensen, der er blevet udpeget som kurator for konkursboet. Ham har Ekstra Bladet lagt flere beskeder hos, men han er ikke vendt tilbage. Til JydskeVestkysten har han dog tidligere forklaret, at man efter konkursen udpegede 20 af de 140 igangværende byggeprojekter.

- De 20 sager kiggede vi så nærmere på på papiret, hvor vi så til sidst vurderede, at der var fem byggerier, hvor det måske kunne give mening økonomisk for boet at færdiggøre byggearbejdet. Dem tog vi så ud og besigtigede i virkeligheden, siger Jan Bruun Jørgensen.

Ud af dette blev det altså kun til ét hus, som er bygget færdigt.