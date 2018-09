14-årig afhængig af spil: Nikkede sin bekymrede mor en skalle

Australske Logan Ford knuselsker sin Playstation 4. Særligt kult-spillet Fortnite tager alt hans tid. Han har ikke været i skole i to år og går amok, hvis nogen prøver at slukke på konsollen

Tiderne, hvor Logan Hodge drønede rundt på legepladsen og klatrede i træer, er forbi. Den 14-årig dreng er nemlig blevet afhængig.

Afhængig af Playstation og skydespillet Fortnite, som han spiller dagen lang.

Det fortæller hans mor, Britta Hobbs, i det australske tv-show '60 minutes' ifølge news.co.au.

Logan nægter at gå i skole og forlader kun sit værelse for at spise og gå på toilettet.

Nikkede en skalle

Spilafhængigheden er blevet så slem, at Logan både har bidt og slået sin mor, når hun slukker for konsollen. På et tidspunkt nikkede han hende sågar en skalle, og det udviklede sig så vildt, at Britta ringede til politiet.

- Det er ikke så simpelt som bare at hive ledningen ud og sige, 'ja, det er synd for dig, at du ikke har noget internet,' forklarer hun i interviewet.

Gennem de seneste to år har hun lagt mærke til, hvordan sønnens adfærd har ændret sig drastisk.

Logan er blevet mere tilbagetrukket, sur, deprimeret og nervøs, fortæller hun.

Købte den selv

Da drengen for to år siden smadrede sparegrisen og købte en PlayStation, tænkte Britta ikke, at den skulle volde de store problemer.

Men hurtigt begyndte afhængigheden at vise sig, og nu er situationen altså helt ude af kontrol.

- Han fortæller mig, at 'det er det eneste, der giver mig glæde.' Han er opslugt af den her kunstige verden, har Britta Hodge tidligere forklaret til 9Honey.

Logan har endda været til lægen med sin afhængighed, og her fik familien af vide, at man aldrig har set så kronisk en udgave af lidelsen, som den han har.

Fortnite bliver spillet af mere end 125 millioner personer på verdensplan og går i alt sin enkelthed ud på at være den sidste overlevende mod 99 andre spillere.