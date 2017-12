14-årig fik sin drøm knust nytårsaften: Raket eksploderede i øjet

Sidste års nytårsaften blev fatal for 14-årige Peder Gejl Hansen, da en raket sprang i øjet på ham. I dag holder han foredrag om ulykken sammen med den lokale betjent

Da den nu 14-årige Peder Gejl Hansen fra Nordby på Fanø sidste nytår antændte aftenens sidste raket, blev han udsat for enhver krudt-entusiasts mareridt.

- Da vi tændte den, sprang den i luften. Lige op i ansigtet på os, siger Peder til Ekstra Bladet

Efterfølgende blev de kørt til Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg med en ambulance. Her blev kammeraten udskrevet, imens Peder blev overført til først Odense Universitetshospital og senere Rigshospitalets afdeling i Glostrup.

Peder, havde modsat sin ven, ikke sikkerhedsbriller på.

- Min hornhinde var brændt af, og den kapsel der holder linsen i øjet, var så smadret, at de ikke kunne sætte en ny i. Der var intet at gøre.

Billede af Peder da han lå på Odense sygehus blot to dage efter ulykken. Foto: Privatfoto

Fuldstændig blind på det ene øje

Peder havde mistet synet på sit venstre øje.

- Tre måneder efter nytår kunne jeg intet gøre. Jeg var så afhængig af, at skulle have dryppet øjne, at jeg ikke engang kunne tage med mine venner på dagstur til Esberg, siger han.

Udover øjet, var uheldet også skyld i, at han i dag lever med konstant tinitus.

Drømmen brast

Lægerne har efterfølgende fortalt, at de som udgangspunkt ikke kan forbedre hans syn.

- Min drøm har altid været, at jeg gerne ville være styrmand på Fanø-færgen. Det kan jeg ikke nu, for man kan ikke tage navigatør-uddannelsen, når man kun har et øje. Det er det værste, ved det hele.

Holder foredrag med landbetjenten

Selvom der stadig er mange ting den unge fannik ikke må, har han alligevel besluttet sig for ikke at lade uheldet slå ham ud.

- Det sidste år har jeg holdt en helvedes masse foredrag, hvor jeg har fortalt min historie med den lokale landbetjent. Specielt til 5. og 6. klasser.

Til nytårsaften i år er Peders plan at fikse sin knallert.

- Muligvis skal jeg fyre lidt krudt af, men ikke det store. Men jeg tager helt sikkert sikkerhedsbriller på, siger han.