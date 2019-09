14-årig fik skibs-anker i hovedet: Overlevede mirakuløst

Den 14-årige Caleb Bennet fra Manatee i staten Florida har altid følt sig godt tilpas på både. Han er vokset op ved havet og har taget på mange fisketure med sin familie. Han var også ombord på en båd, da han i forbindelse med en frygtelig ulykke pludselig blev ramt i hovedet af et skibs-anker.

Teenageren overlevede imidlertid mirakuløst den voldsomme ulykke, og de efterfølgende komplicerede operationer.

Det skriver flere medier heriblandt CNN

Caleb ligger her i sin seng på hospitalet efter operationen.(Foto: Johns Hopkins All Children Hospital)

Caleb var sammen med sine venner og sin bror, da ankeret pludselig brød løs fra bagenden af båden. Ankeret fløj direkte ind i hans hoved. Han greb derefter fast i ankeret med sin hånd og faldt ned på knæ og forsøgte ikke at bevæge ankeret, der havde boret sig ind i hans hoved. Så bad han sine venner om at ringe til alarmcentralen og sagde: 'Det er muligt, at jeg dør'.

Mens Caleb i hast blev kørt til hospitalet Johns Hopkins i St. Petersburg, fejrede hans forældre deres bryllups-jubilæum på Bahamas-øerne. Hans mor Kelli Bennett fik nyheden om sin søns ulykke, mens hun sad alene på en strand.

- Jeg var helt ude af den, fortæller hun til CNN:

Kelli og hendes ægtemand Rick kendte ikke til det fulde omfang af deres søns skader, men skyndte sig at rejse tilbage til Florida for at være ved deres søns side. Da de ankom til hospitalet forklarede kirurgen Luis Rodriguez, at Caleb havde fået udført en nødkraniotomi, hvor man delvist havde fjernet noget af frontallappen for at give hans hjerne plads til at hæve.

Her begynder Caleb at træne med at gå under sit ophold på hospitalet.(Foto: John Hopkins All Children Hospital)

Der blev også udført endnu en operation, hvor lægerne indopererede en plade i stedet for det stykke, der var blevet fjernet af frontallappen. Caleb blev også i en periode lagt i medicinsk koma. Lægerne fortalte hans forældre, at han måske aldrig ville komme til at tale, gå eller bevæge sine lemmer igen. Men kun få dage efter, at han var vågnet op fra sin koma, var han på sine fødder igen.

- Jeg har set ting som dette. Men jeg har for det første aldrig oplevet en anker-skade, og for det andet har jeg aldrig set en person med den slags skade gå ud fra hospitalet næsten fuldstændig helbredt. Det sker en ud af en million gange, forklarer kirurgen Rodriguez.

Den 14-årige Caleb forsøger stadig at hele sig efter den alvorlige skade. Men han tager stadig ud på en fisketur engang imellem, selv om han forsøger at tage det roligt med fysiske aktiviteter.