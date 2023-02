14-årige drenge bliver afpresset: Politiet advarer om massivt mørketal

Politiet advarer om en hastigt voksende form for digital kriminalitet, hvor unge drenge helt ned til 14 år bliver afpresset økonomisk online. Desperate drenge frygter at få delt intime nøgenbilleder, og det kan have langvarige psykiske konsekvenser for dem, lyder det fra Red Barnet

Politiet har det sidste år set en massiv stigning i antallet af anmeldelser fra drenge i alderen 14-17 år, der er blevet afpresset til at overføre flere tusind kroner til afpressere, der truer med at dele intime nøgenbilleder af de unge drenge.

Det siger lederen af Politiets Online Patrulje, Sisse Birkebæk, der samtidig advarer om et massivt mørketal.

- Vi har set en stigning på over 150 procent af de her tilfælde på et år. Men vi ved, at der er et kæmpe mørketal. Mange af de henvendelser er fra unge bystanders, altså nogen der ikke selv er forurettet.

- Når vi får fat i de forurettede, så har de sjældent lyst til at fortælle om det. Vi frygter, at der er mange flere tilfælde, fordi det er belagt med så meget skam, siger hun.

Starter på Tinder og Snapchat

Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, slår Red Barnet alarm mod netop denne type for kriminalitet.

Red Barnets SletDet Rådgivning, hvor børn og unge kan henvende sig for at få rådgivning om ubehagelige digitale oplevelser, modtager ligeledes flere og flere henvendelser fra desperate drenge.

Det er især drenge i alderen 14-17 år, der desperat ringer ind og fortæller om, hvordan de er blevet snydt.

Ifølge Sisse Birkebæk tager afpresserne typisk kontakt til de unge drenge på apps som Tinder og Snapchat.

- Afpresserne udgiver sig typisk udgiver sig for at være en engelsktalende ung kvinde, som har sat sin geolokation til Danmark. Så skriver de lidt frem og tilbage, og snakken bliver ofte rykket over på andre steder som Facebook og Messenger, hvor de får adgang til drengenes relationer og netværk. Og så udvikler det sig til mere intim snak, hvor der bliver udvekslet nøgenbilleder, siger hun.

- Herfra udvikler samtalen sig til at blive ubehagelig, og de unge drenge bliver afpresset, når de har sendt intime nøgenbilleder afsted.

Langvarige konsekvenser

Én ting er, at de unge danske drenge mister tusindvis af kroner. Noget andet er de psykiske konsekvenser, der følger med. Det er nemlig forbundet med massiv skam at få delt intime nøgenbilleder, og derfor er det svært for dem at tale med voksne om problemet.

Carine Ringive, rådgiver i SletDet og Red Barnets ekspert i forebyggelse af digital mistrivsel blandt børn og unge.

- Afpresning med intimt materiale kan have store psykologiske og sociale konsekvenser for barnet.

- Det kan blandt andet føre til, at barnet isolerer sig selv socialt af frygt for at møde mennesker, der kan have set de intime billeder, og det kan få alvorlige konsekvenser for barnets mentale trivsel, siger Carine Ringive, rådgiver i SletDet og Red Barnets ekspert i forebyggelse af digital mistrivsel blandt børn og unge.

Frygten for at blive kontakten igen af afpressere fylder enormt meget hos de unge drenge, tilføjer hun, og den uvished bliver et vilkår, som kan være meget svær at lave med.