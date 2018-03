14-årige Yiming blev udvist: Nu er der nyt i sagen

14-årige Yiming Liu fik sidste år afslag på sin opholdstilladelse. Efter familien klagede over afgørelsen har udlændingenævnet valgt at lade sagen gå om

Kjeld Gaard-Frederiksen har kæmpet med den danske stat det sidste lange stykke tid.

Hans steddatter, 14-årige Yiming Liu, fik sidste år at vide, hun skulle forlade landet. Men efter at han sidste år tog sagen op i medierne og klagede over afgørelsen, er der kommet godt nyt for familien.

Udlændingenævnet har således valgt at lade sagen gå om.

Det betyder, at Yiming Liu kan blive i landet, indtil den nye afgørelse er fundet, men Kjeld Gaard-Frederiksen er ikke tilfreds.

- Vi er afdæmpede. Vi synes, det er en logisk afgørelse på noget, som burde have været en selvfølge. Men selvfølgelig er det en lettelse, at vi får medhold og den sunde fornuft og retfærdighed sejrer, siger Kjeld Gaard-Frederiksen til Ekstra Bladet.

Fandt kærligheden i udlandet

Kjeld Gaard-Frederiksen er dekoreret søofficer, og fandt sin kone, imens han var udstationeret i udlandet. Det har skabt store problemer, fordi hans kones datter ikke kan få opholdstilladelse.

Nu kører sagen forfra, men søofficeren ser det ikke som en sejr, men mere som et tegn på et større problem.

- Vi har ikke fået nogen opholdstilladelse endnu, og vi kommer nok til at vente et halvt år mere, før der er en afgørelse. Selve politikken har ikke ændret sig, så dem, der står i samme situation som mig, har ikke fået en løsning, siger Kjeld Gaard-Frederiksen.

Familien er blevet så forargede over behandlingen fra den danske stat, at de overvejer at flytte ud af landet. EU's princip om fri bevægelighed gør, at familien ville få øjeblikkelig opholdstilladelse, hvis de flyttede til et andet EU-land.

Men at udlændingenævnet har valgt at lade sagen gå om, lægger ikke nødvendigvis en dæmper på flytteplanerne. Den dekorerede søofficer vil se en generel lovændring på området.

- Vi stod faktisk med det ene ben i Flensborg. I Danmark har vi politikere, der kører symbolpolitik uden oprigtig viden og indsigt til at løse reelle problemer. De laver, hvad der er populært og giver muligheden for at få magten.

Det skal være nemmere

Imens Yiming Lius' sag går om, er der flere ting, hun ikke kan. Det frustrerer Kjeld Gaard-Frederiksen, som mest af alt bare vil have et normalt familieliv.

- Hun kan hverken få et cpr-nummer, et sygesikringskort eller tage et fritidsjob. Vi kan heller ikke tage på ferie i udlandet, fordi Yiming ikke kan få en tilbagerejsetilladelse, siger han.

Når der kommer endelig afgørelse i sagen, vil den have varet i to til tre år.

