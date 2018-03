14-årige Yiming kan blive i landet: - Nu kan vi få kontrol over vores eget liv igen

Efter en lang, hård kamp kan Kjeld Gaard-Frederiksen ånde lettet op.

Hans steddatter, 14-årige Yiming, har fået opholdstilladelse i Danmark. Det er sket, efter Yiming først blev udvist, og dommen senere blev kendt ugyldig. Nu har Udlændingestyrelsen på rekordtid behandlet sagen igen og givet hende opholdstilladelse i Danmark.

- Det er en kæmpe lettelse. Nu kan vi få kontrol over vores eget liv igen. Vi er ikke længere styret af andre kræfter, siger Kjeld Gaard-Frederiksen til Ekstra Bladet.

Fritidsjob og udlandsrejser bliver til virkelighed

Det, at Yiming ikke har haft opholdstilladelse, har betydet, at hun ikke har kunnet få et fritidsjob ligesom alle hendes venner.

Udlandsrejser har også været umulige, da Yiming indtil nu ikke har haft et cpr-nummer. Med Udlændingestyrelsens beslutning kan Yiming begynde at leve som andre 14-årige.

- Yiming er selvfølgelig glad og tilfreds. Hendes første reaktion var, 'nu kan vi jo komme ud og rejse, og jeg kan få et fritidsjob,' siger Yimings stedfar, Kjeld Gaard-Frederiksen.

Opholdstilladelsen er ikke ensbetydende med at blive i Danmark

Kjeld Gaard-Frederiksen er dog ikke helt tilfreds med Udlændingestyrelsens behandling af sagen. Tidligere har familien overvejet at flytte til Flensborg for at komme udenom de mange regler i Danmark.

- På den korte bane er planerne om at flytte ud af landet sløjfet. Men det er stadig på bordet. Jeg vil se en anden praksis på området. Der er jo siden opstået andre sager af fuldstændig tilsvarende karakter, siger Kjeld Gaard-Frederiksen.

Sagen har kørt intenst i Ekstra Bladet og andre medier. Ifølge Kjeld Gaard-Frederiksen har Udlændingestyrelsen skyndet på sagen på grund af mediernes søgelys.

- Der er ingen tvivl om, at der er nogen, der har fået at vide, at nu skal den her sag gå væk. Det kan man jo takke jer og de andre medier for, siger han.

Men sagen nager stadig Kjeld Gaard-Frederiksen som mest af alt håber på, at reglerne bliver lavet om, og at der fremover ikke vil være brug for mediernes hjælp i den slags sager.

Kjeld Gaard-Frederiksens kone fik fornyet sin opholdstilladelse samtidig med Yiming fik godkendt sin.

