14 års ventetid: Læge vil hjælpe patienterne - det må han ikke

En lang række patienter, der skal behandles på Afdeling for Kæbekirurgi på Rigshospitalet, må vente i op til 14 år på at komme til. Men hvis privathospitaler fik tilladelse til at udføre behandlingen, ville de kunne komme til indenfor en måned

Hvad vil du helst: Vente 14 år på din sygehusbehandling - eller én måned?

Ekstra Bladet har tidligere fortalt om de meget lange ventetider, der er til Afdeling for Kæbekirurgi på Rigshospitalet for blandt andet patienter med vækstbetinget kæbeanomali, som er en tilstand, der giver eksempelvis et stort over- eller underbid.

Der er blandt andet Martin og Rasmus, der er i denne patientgruppe, som venter 14 år på at komme til. De er blandt 2236 patienter, der er i kø til afdelingen, viser en aktindsigt. Også Simon, hvis tænder knækker og falder ud, må vente otte år.

Men hvis de kunne få lov at blive sendt til et privathospital, ville ventetiden være markant mindre.

Én måneds ventetid

På privathospitalet Kæbekirurgisk Klinik ville de kunne tage imod patienterne indenfor én måned, fortæller kæbekirurg Søren Aksel Christian Krarup.

Annonce:

Det må han bare ikke.

Søren Krarup er kæbekirurg og medindehaver af privathospitalet Kæbekirurgisk Klinik. Foto: Linda Johansen

Kirurgen kan ellers pege på flere argumenter for at sende patienterne til hurtigere behandling i det private.

Blandt andet er det kæbekirurger, der til sammen har lavet mere end 1000 af præcis den slags operationer, der er ansat hos Søren Krarup.

- Og det er jo nogle behandlinger som i resten af verden - også i Europa - bliver udført på privathospitaler. Så der er ikke noget fagligt argument for, at det ikke skulle foregå andre steder end på offentlige sygehuse.

Vil ikke sende det ud

Privathospitalet Kæbekirurgisk Klinik har i forvejen en aftale med Danske Regioner om at varetage forskellige former for behandlinger for det offentlige. Men hvis den private klinik skal kunne tage imod patienter med vækstbetinget kæbeanomali, kræver det, at Sundhedsstyrelsen godkender det.

Annonce:

Men Sundhedsstyrelsen har foreløbigt afvist at ændre proceduren. Til stor frustration for Søren Krarup.

- Det offentlige har dybest set monopol på nogle behandlinger, som de ikke kan honorere. Det er det, der er problemet her: Der er mange mennesker, der har behov for behandlinger, og det offentlige kan ikke nå at behandle dem, men vil heller ikke sende det ud.

Råber op

Den private kæbekirurg har i årevis forsøgt at gøre både Rigshospitalet og Sundhedsstyrelsen opmærksomme på, at behandlingen nemt ville kunne varetages i det private. Men uden held.

- Enten er der ikke blevet svaret, og så har vi selv skulle følge op. Og når der er blevet svaret, har det (fra Sundhedsstyrelsen, red.) været, at der skal meget tungtvejende grunde til, at man vil overveje at lade private udbydere bidrage med behandling af de patienter, siger Søren Krarup.

Annonce:

- Og det har man åbenbart ikke vurderet, at det så var, selvom der er meget lang ventetid. Det er jo drønærgerligt, at man har en situation, hvor man rent faktisk ikke kan hjælpe de borgere, der har et problem.