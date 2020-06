14 klasser sendt hjem efter fodboldkamp

En skole i Nordjylland har valgt at sende eleverne hjem i 14 skoleklasser efter en fodboldkamp, da én elev er blevet konstateret smittet med coronavirus

Elever i 14 klasser fordelt på fem skoler i Nordjylland er blevet sendt hjem, fordi en elev fra 7. klasse på Privatskolen i Frederikshavn er blevet konstateret med coronavirus.

Det skriver Nordjyske.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Centerchef for Skole i Frederikshavn Kommune, Anette Nedermark, men hun har ikke været til at træffe.

Til Nordjyske fortæller hun dog, at kombinationen af et forsigtighedsprincip og en fodboldkamp har gjort udslaget.

Drengen spillede nemlig kamp for Bangsbo Freja, og han var i den forbindelse i nærkontakt med flere med- og modspillere.

Vi går med livrem og seler, og for at stoppe de smittekæder, der potentielt kan være, siger Anette Nedermark til Nordjyske.

Opdateres...