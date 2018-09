1,4 milliarder voksne bevæger sig for lidt

Over 1,4 milliarder af alle voksne mennesker lever med en stor risiko for at blive ramt af dødelige sygdomme, fordi de ikke sørger for at få tilstrækkeligt med motion.

Sådan lyder det fra læger i Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Mens de rige lande i stigende grad har en komfortabel og stillesiddende livsstil, viser undersøgelser fra WHO, at en tredjedel af verdens kvinder og en fjerdedel af verdens mænd er i fare for at blive ramt af hjerteproblemer, diabetes og kræft, hvis de ikke bevæger sig mere.

For lidt fysisk aktivitet er en af de vigtigste risikofaktorer for ikke-smitsomme sygdomme. Det har også en negativ effekt på mental sundhed og livskvalitet, viser undersøgelser.

I Danmark er cirka en fjerdedel af voksne - 28,5 procent - ikke tilstrækkeligt aktive. Værst ser det ud hos de danske kvinder, hvor næsten en tredjedel ikke bevæger sig nok i forhold til WHO's anbefaling.

Hos de danske mænd er det lige over en fjerdedel.

Tallene er onsdag blevet offentliggjort i det medicinske tidsskrift The Lancet Global Health Journal.

Når man kigger til vores nabolande Sverige og Norge ligger den danske inaktivitet sig mellem de to landes. I Norge er 31,7 procent af de voksne ikke aktive nok. I Sverige gælder det 23,1 procent.

Rapporten viser også, at tyskerne er mere inaktive end amerikanerne. I Tyskland er 42,2 procent af de voksne inaktive, mens det gælder 40 procent af amerikanerne.

Topplaceringen går til Uganda, hvor kun fem procent af den voksne befolkning er inaktiv, mens Kuwait rummer de dovneste voksne, hvor 67 procent er inaktive.

Rapporten konkluderer, at det globale niveau af fysisk inaktivitet blandt voksne stort set er uændret siden 2001.

Derudover ser det sort ud i forhold til at nå WHO-målet om at reducere fysisk inaktivitet med 10 procent inden 2025.

- En betydelig stigning i den nationale indsats er nødvendig i de fleste lande, skriver folkene bag rapporten.

WHO anbefaler, at voksne motionerer minimum 150 minutter om ugen i et moderat eller intenst tempo - som rask gang, svømning eller cykling. Eller i 75 minutter om ugen med løb eller intens holdsport.

Undersøgelserne omfatter 1,9 millioner mennesker i 168 lande.