1,4 millioner vil storme tophemmelig militærbase: - Vi har en plan

Det amerikanske luftvåben er ikke særligt begejstret over, at 1,4 millioner mennesker vil storme 'Area 51'

Over en en million mennesker har angiveligt i sinde at storme 'Area 51', efter at en begivenhed på Facebook har opfordret til det.

Nu svarer det amerikanske luftvåben igen. De mener bestemt ikke, at det er en god idé.

Det skriver CNN og The Independent.

'Area 51' er egentlig en militærbase for det amerikanske luftvåben, som ligger i Nevadas golde ørken. Men der har altid hersket konspirationsteorier vedrørende basens faktiske operationer. Flere øjenvidner har angiveligt set ufo'er, rumvæsener og hørt skrækkelige lyde fra området.

Foto: Shutterstock

20. september skal det opklares, hvad der sker derinde. For 1,4 millioner Facebook-brugere har tilkendegivet, at de vil storme området den dag.

'Vi mødes ved turistattraktionen Area 51 Alien Center, hvor vi koordinerer vores entre', lyder den storslåede plan.

Men det bliver ikke nemt.

- 'Area 51' er et træningsområde for det amerikanske luftvåben, og vi opfordrer alle til at droppe at storme området. Vi træner nemlig væbnede styrker, skriver The Independent, som har været i kontakt med Laura McAndrews, der er talskvinde for amerikanske luftvåben.

Hun skriver også, at man vil tage de nødvendige midler i brug for at beskytte basen.

For sjov

Jackson Barnes, som er manden bag begivenheden, har nu måtte krybe til korset.

'Hej den amerikanske regering. Dette var blot en joke, og jeg har faktisk ikke tænkt mig at gøre det. Det kunne bare være skægt at blive stor på internettet', skriver han på begivenheden.

Det forbliver stadig hemmeligt, hvad der foregår i 'Area 51'.