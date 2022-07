14 procent færre er optaget på fire store velfærdsuddannelser

Antallet af optagne på de fire store velfærdsuddannelser - sygeplejerske-, pædagog-, socialrådgiver- og læreruddannelsen - falder samlet med 14 procent sammenlignet med 2019, før coronaepidemien ramte Danmark.

Det skriver Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse.

Torsdag får tusindvis af ansøgere svar på, om de er blevet optaget på en eller flere af de videregående uddannelser, de har søgt ind på.

Men allerede onsdag aften kan ministeriet fortælle, at 60.034 ansøgere er blevet optaget på en videregående uddannelse.

Af velfærdsuddannelserne er det pædagoguddannelserne, som optager flest studerende denne sommer. Alligevel er der for uddannelsen tale om et fald på 15 procent sammenlignet med 2019.

Faldet ses også hos sygeplejerskeuddannelserne, som optager 18 procent færre studerende i år end i 2019.

Ifølge ministeriet sker faldene, som følge af at der generelt har været færre ansøgere til de to uddannelser i år.

Men det betyder også, at der formentlig vil være endnu flere ledige stole på uddannelserne ved studiestart efter sommerferien. For der er ledige pladser over hele landet, oplyser ministeriet.

Også lærer- og socialrådgiveruddannelserne optager færre nye studerende end i 2019. Det drejer sig om henholdsvis 11 og 10 procent færre.

Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S) kalder udviklingen 'dybt bekymrende'.

- De her meget vigtige fag er rygraden i vores velfærdssamfund, og vi kommer i år til at have mange ledige studiepladser særligt på sygeplejerskeuddannelsen, siger han i pressemeddelelsen.

I forbindelse med coronaepidemien skete der i 2020 en stigning i antallet af ansøgere og optagne på velfærdsuddannelserne.

Det var bemærkelsesværdigt, fordi antallet af optagne ellers gentagne gange var faldet årligt på særligt lærer- og pædagoguddannelserne.

De omkring 60.000 ansøgere, der i år er optaget på en videregående uddannelse, er til gengæld 5680 færre end i 2019.

Det er ifølge ministeriet forventeligt, fordi det politisk blev besluttet - i forbindelse med coronaepidemien - at udvide antallet af studiepladser med 6000 i en periode. Derudover er en række engelsksprogede uddannelser lukket.