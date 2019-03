14.000 danskere lider af kronisk træthedssyndrom

De ramte kæmper for at få anerkendt den mystiske sygdom, hvor de mest syge ligger plejekrævende i eget hjem uden hjælp fra kommune eller læger

De kæmper for at få anerkendt, at de ikke 'bare' er psykisk syge. At de har en fysisk sygdom, som giver dem uudholdelige smerter, konstant udmattelse, hjernetåge, overfølsomme sanser og forstyrret søvn, som ikke genopfrisker.

De vil helst kaldes ME-patienter, som man gør det i lande som Norge, Sverige og USA; mualgisk encephalomyelitis rammer ifølge amerikansk forskning op mod 0,4 procent af befolkningen med en overhyppighed af kvinder, men også mænd i alle aldre og børn.

De værst ramte ligger plejekrævende i mørke rum, uden at man kan gøre ret meget for dem. Ofte plejes de af familien, fordi det sociale system ikke kender eller anerkender sygdommen, læger har været uenige om diagnosen, eller de har måske slet ikke fået diagnosen. Der er ingen kendt behandling, der kan kurere sygdommen.

I Danmark kalder vi deres sygdom kronisk træthedssyndrom, og Sundhedsstyrelsen anbefaler blandt andet gradueret træning til patienterne, en behandling, der ifølge patienterne selv gør sygdommen værre. Det anslås ud fra et britisk studie, at der er 14.000 med ME i Danmark, hvoraf 25 procent er bundet til hjemmet eller sengen, skriver Politiken Søndag.

På tirsdag 12. marts afholdes der en forespørgselsdebat i Folketinget, hvor politikerne med DF's ordfører Liselott Blixt i spidsen vil afkræve sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) et svar på, hvad hun vil gøre for patienterne.

- Det er utroligt, at man i et samfund som vores ikke kan få hjælp. Et er, at man ikke kan få en diagnose, men at man som forældre ikke kan få hjælp til at pleje sit syge barn og i stedet bliver mistænkt for at skade hende. Det er ulykkelige forældre, der gør alt, og en kvinde, der bliver mere og mere syg. Man tror jo, det er løgn, når man hører de historier. Vi ender med, at nogen ikke har en læge, fordi de ikke tør, siger sundhedsordfører Liselott Blixt til Politiken Søndag.