14.000 danskere snydt: Nej, du kan ikke vinde el-løbehjul for ni kr.

I anledning af en butiksåbning udlodder Power i Aalborg 20 Nineboot-elektriske løbehjul til 20 forskellige, der kan købe det for ni kroner i stedet for normalprisen 3665 kroner. Alt, du skal gøre, er at skrive 'Aalborg' i kommentarfeltet, så er du med i konkurrencen.

Det lyder næsten for godt til at være sandt.

Og det er det også.

Over 14.000 har kommenteret opslaget på Facebook-siden 'Power i Aalborg', siden det blev lagt op onsdag i sidste uge.

Men Power har intet med 'åbningskonkurrencen' at gøre, bekræfter salgschef Simon Frølich over for Ekstra Bladet.

- Det er ikke vores konkurrence, og vi har meldt den til både Facebook og til politiet, siger Simon Frølich.

Han henviser til, at Power på deres rigtige Facebook-side faktisk har lavet en guide til kunderne for at forsøge at komme lignende falske reklamer, annoncer og konkurrencer til livs.

- Generelt kan man sige det sådan, at hvis det lyder for godt til at være sandt, så er det det nok også. Og eksempelvis ville vi aldrig bede om penge for noget, en kunde har vundet, sådan som det er tilfældet her, fortæller Simon Frølich.

Bruger man et par minutter til at kigge rundt på den falske Facebook-side 'Power i Aalborg', bør der da også være flere alarmklokker, der ringer. Eksempelvis har siden ikke mere end 372 'likes', og har ikke det lille, blå flueben, der viser, at en Facebook-side er verificeret. Til sammenligning har Powers officielle Facebook-side over 441.000 likes og et verifikations-flueben.

Det er ikke mere end en uge siden, at tusindvis af danskere blev snydt af et opslag fra 'Dansk Kystalarm', der advarede om hajer i danske farvande.