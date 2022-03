14.309 er bekræftet smittet med coronavirus

14.309 personer er testet positive for coronavirus det seneste døgn.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI) torsdag.

806 af de personer, der er testet positive, har før været bekræftet smittet med coronavirus. Det er det, der kaldes reinfektioner.

Der er torsdag 1567 personer, der er indlagt på et dansk hospital, som er testet positiv for coronavirus. Det er 36 flere end onsdag.

Ikke alle 1567 er indlagt, fordi de er syge med coronavirus.

Af de indlagte er 26 indlagt på en intensivafdeling, mens otte får hjælp af en respirator til at trække vejret.

De 14.309 positive test er fundet blandt i alt 60.970 PCR-prøver. Det betyder, at 23,2 procent af dem, der blev testet for coronavirus, blev testet positive.

Torsdag er der desuden registreret 41 coronarelaterede dødsfald. Det er dog ikke alle dødsfald, der skyldes coronavirus.

SSI har tidligere vurderet, at det er omkring halvdelen af dødsfaldene, der skyldes noget andet end coronavirus.

En tendensrapport fra SSI, der er udgivet torsdag eftermiddag, viser, at antallet af nye tilfælde med coronavirus faldt med 27 procent fra uge otte til uge ni.

Torsdag har Sundhedsstyrelsen lempet anbefalingerne for, hvornår man bør lade sig teste for coronavirus. Det betyder, at man fremover blot skal lade sig teste, hvis der er en særlig sundhedsfaglig grund til at gøre det.

Det kan eksempelvis være, hvis et testsvar kan give anledning til tidlig behandling mod covid-19 for at reducere risikoen for indlæggelse og alvorlig sygdom.

I sundhedsvæsnet og på plejehjem, hvor der opholder sig særligt sårbare personer, vil der fortsat være behov for at håndtere og begrænse udbrud af smitte.

Styrelsen lemper anbefalingerne, fordi der er kontrol med epidemien. Både smittetal og antallet af indlæggelser er lave, lyder forklaringen.