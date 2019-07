140 millioner år gammel dinosaurknogle fundet: Vejer et halvt ton

En dinosaurknogle på et halvt ton er blevet fundet af palæontologer i Frankrig

En 140 millioner år gammel lårbensknogle fra en dinosaur er blevet fundet i Cognac i det sydvestlige Frankrig.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Knoglen er godt to meter lang og vejer et halvt ton, og det menes, at den stammer fra en sauropod - en planteædende dinosaur med lang hale og lang hals.

- De her dyr har formentlig vejet 40-50 tons, fortæller palæontolog Ronan Allain fra Naturhistorisk Museum i Paris til Reuters.

Foto: Georges Gobet/Ritzau Scanpix.

Fundet blev gjort på en udgravningsplads, hvor der siden 2010 har været ledt efter dinosaurlevn.

- Det her er en kæmpe opdagelse, lyder det fra den begejstrede palæontolog til Reuters.

- Jeg var især overrasket over, hvor velbevaret lårbensknoglen var,

Udover den enorme lårbensknogle er der ved udgravningsstedet fundet mere end 7500 fossiler fra mere end 40 forskellige arter. Dermed er samlingen af fund i Cognac en af de største i Europa.