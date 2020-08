144 nye tilfælde af coronasmitte siden mandag

Yderligere 144 personer er smittet med coronavirus, oplyser Sundhedsstyrelsen.

Antallet af coronarelaterede dødsfald stiger med 1 til 621 dødsfald, mens indlagte falder med 3 til 20 personer.

Mandag blev der meldt om 76 nye smittetilfælde, men tirsdag er antallet igen oppe over 100.

De seneste uger har der været genopblussen af smitte i blandt andet Aarhus og Ringsted.

Det har ført til et påbud om brug af mundbind i den kollektive trafik i landets næststørste by.

Ifølge de nye tal er der registreret 56 nye tilfælde af coronasmitte i Aarhus Kommune.

I Silkeborg Kommune, der også har udviklet sig til et hotspot for coronasmitte, meldes der om fem nye smittetilfælde.

Mandag blev påbuddet om brug af mundbind i den kollektive trafik udvidet til - udover Aarhus - at omfatte Silkeborg, Favrskov, Skanderborg, Odder og Horsens.

- Jeg hæfter mig ved, at vi fortsat har over 100 nye smittetilfælde. Så vi har ikke knækket kurven endnu, siger professor i virologi Søren Riis Paludan, Aarhus Universitet.

- Hvis man skal være positiv, så kan man sige, at tallene ikke er på himmelflugt. Men vi mangler stadig at se effekt af de opstramningstiltag, der er sat i værk de seneste dage, siger han.

Ifølge professoren går der typisk fem til syv dage, før man kan begynde at måle effekten af disse tiltag i forhold til smittetallene.

- Vi er stadig i et forløb, hvor vi ser en tendens til lokale udbrud. Vi har også et kontakttal på 1,4 (udtryk for at 1 coronasmittet person i gennemsnit smitter 1,4 personer, red).

- Vi er stadig i gang med at inddæmme virus, og jeg synes, at de tiltag, der er sat i værk, er de rigtige, siger Søren Riis Paludan.

Samlet set er 14.861 personer blevet testet for coronavirus siden opgørelsen mandag.

Af tallene fremgår også, at det er Region Midtjylland, der med syv patienter har flest coronapatienter indlagt på sygehusene.

Dernæst følger Region Sjælland med fem indlagte og Region Nordjylland med fire indlagte.

Region Hovedstaden har tre indlagte og Region Syddanmark blot én.

Siden februar har i alt 14.959 personer herhjemme været smittet med covid-19, som er navnet på sygdommen udløst af coronavirus.