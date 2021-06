149 registreret smittet med covid-19

Smittetallene er endnu engang faldet mandag, og det tegner godt.

Det mener Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet.

Der er det seneste døgn registreret 149 nye coronatilfælde i Danmark, viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Der er foretaget 56.270 PCR-prøver i løbet af de sidste 24 timer. Med de 149 smittetilfælde giver det en positivprocent på 0,26.

Det er det laveste antal smittede siden starten af september.

- Det er nogle dejligt lave smittetal. Det har stået på i noget tid, så det ser lovende ud. Overordnet set går det i den rigtige retning, selvom vi selvfølgelig hele tiden er opmærksomme på Delta-varianten, siger Allan Randrup Thomsen.

Tallene falder, og vaccinationsprogrammet skrider frem. Derfor er der ikke anledning til yderligere tiltag, da smitten hovedsageligt findes blandt den gruppe, der endnu ikke er vaccineret, mener Allan Randrup Thomsen.

- Det er unge mennesker med et vidst socialt liv, men der er smitten også på vej ned, eftersom mange af dem er på læseferie, siger han.

I begyndelsen af juni lå smittetallet omkring 900, og de seneste to dage har der været under 200 smittede om dagen.

Yderligere en person er død med coronavirus det seneste døgn.

82 er indlagt med coronavirus. Det er to mere end dagen forinden. 17 er på en intensivafdeling, mens det tal lå på 19 søndag.

Allan Randrup Thomsen mener ikke, der er grund til bekymring over, at der er kommet en mindre stigning i både positivprocent, antal indlagte og dødsfald.

- Det er for små variationer. Det regner jeg for tilfældigheder. Det kan være en tilfældighed, om der er sket et dødsfald den ene eller den anden dag. Det kan også afspejle noget, der ligger længere ud i fortiden.

242.221 har fået foretaget en lyntest de seneste 24 timer.

Positive prøvesvar fra lyntest indgår dog ikke i smittetallene, fordi der er usikkerhed om svarene.

Mandag har flere end tre millioner borgere påbegyndt vaccination. Lidt over 1,6 millioner er færdigvaccineret. Det svarer til 28,1 procent af befolkningen.