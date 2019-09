15-årig vil have dig til at se dette blodige billede

En engelsk teenager gjorde sin familie godt og grundigt bekymrede, da han kom alvorligt til skade efter at have smadret sin cykel.

Lewys Jones var ude og cykle med sine venner, da det gik helt galt.

Det fortæller familien til Wales Online.

Den kun 15-årige dreng kolliderede med en anden dreng, og han faldt direkte ned og slog hovedet mod asfalten.

Lægerne kunne efterfølgende fortælle drengen og familien, at han havde slået hul i hovedet fem steder.

Han tilbragte efterfølgende tre nætter på hospitalet, og nu vil han gerne advare andre om farerne ved ikke at bruge cykelhjem.

Lewys er ikke i tvivl om, at det er vigtigt med en cykelhjelm. Foto: Ashley Jones

Lewys Jones fortæller selv, at han bare kørte lidt rundt med vennerne, hvor de brugte cyklerne til at køre over små ramper.

- Jeg cyklede over til rampen, og en anden dreng stod foran mig, og det var bare for sent. Forhjulet kom over rampen først, og så kom det bare over mig. Jeg landede på siden af mit ansigt.

Han blev fragtet i en ambulance, hvorefter han blev behandlet, men uden at miste bevidstheden.

Nu er den unge mand helt sikker på, at det er vigtigt at bruge cykelhjelm.

- Det er livsvigtigt. Jeg vil gerne gøre unge mennesker opmærksomme på, at man kun er sikker med en cykelhjelm.