15 dage for meget: Uhelbredeligt syge Lasses kone udvises

Lasses kone, Iamae, bliver eskorteret ud af landet af politiet onsdag morgen. Hun har fået frataget sit pas for at passe sin syge danske mand 15 dage for længe

Fem timer bag lås og slå, en enkelt afhøring og til sidst en løsladelse med beskeden om, at hun skal pakke sine ting og forlade landet omgående.

Så kontant endte et besøg hos Udlændingenævnet for brasilianske Iamae Lima Giacchino, som er gift med Lasse Petersen Giacchino fra Danmark. Iamae bliver eskorteret på et fly til Brasilien onsdag morgen.

To dage inden besøget hos Udlændingenævnet var det første chok kommet. Lasse Petersen Giacchino havde modtaget et brev fra Udlændingestyrelsen. I brevet stod, at Iamae havde fået afslag på hendes ansøgning om opholdstilladelse i Danmark, fordi hun tidligere på året havde opholdt sig ulovligt i Danmark i 15 dage.

Artiklen fortsætter under billedet...



Så glade var parret, da de blev gift på Københavns Rådhus sjette august i år. Foto: Privat

- Det var et kæmpe chok. De 15 dage, der er tale om, lå i foråret, hvor hun rejste hertil, fordi jeg blev indlagt på hospitalet med en slem sygdom. Vi var ikke opmærksomme på, at hun havde opholdt sig her 15 dage for længe forud for ansøgningen om opholdstilladelse, fortæller en meget fortvivlet Lasse Petersen Giacchino til Ekstra Bladet.

Derfor var de fredag selv taget hen til Udlændingenævnet for at få vished om deres fælles fremtid efter den nedslående besked.

Måden de skulle få svar på, blev langt mere voldsom end ventet. Politiet ankom og arresterede Iamae. De tog hendes pas og kørte hende på stationen med beskeden om, at hun var illegal immigrant. Hun måtte ikke sætte sine fødder i Danmark de næste to år.

Ville passe sin syge kæreste

Fortvivlet tog hun efter løsladelsen hjem til parrets lejlighed på Amager i København fredag. I løbet af aftenen ventede dog endnu et chok.

- Vi fik et opkald omkring klokken 19.30 om, at Iamae ikke blev udvist, men at hun skulle ud af landet, og ikke må komme tilbage de næste 90 dage. Det var jo held i uheld, for første besked lød på to år væk fra Danmark, fortæller en noget forvirret Lasse.

Iamae har ved hvert besøg i Danmark altid haft en returbillet, for netop ikke at komme i problemer med myndighederne. Men på grund af den pludseligt opståede sygdom, kom hun på visit en gang for meget.

Artiklen fortsætter under billedet...



De har været sammen i seks år, hvor de har haft et langdistanceforhold. foto: Privat

Lasses pludselige indlæggelse og kemo-forløb fik Iamae, som på tidspunktet var hans forlovede, til at sætte studierne i Brasilien på pause. Hun ville dedikere sin tid til at pendle frem og tilbage fra hjemlandet for at støtte ham.

- Jeg var meget syg. Jeg kan ikke forstå, at Udlændingenævnet ikke tager vores eller min situation i betragtning. Hun har på intet tidspunkt ville gøre noget ulovligt, hun ville bare være ved min side, forklarer den uforstående ægtemand.

- Det er hårdt at gennemgå sådan et voldsomt sygdomsforløb uden min kone.

Lasse har fået konstateret rygsøjlegigt, som er en kronisk sygdom, som man ikke kan helbredes for.

Kender ikke deres skæbne

Med en sygdom som Lasses gør det tingene lidt mere komplicerede.

- Mange undrer sig over, hvorfor vi ikke bare flytter til Brasilien. Det er bare så svært at rykke teltpælene op med sådan en sygdom, som bare banker mig oven i hovedet, fortæller Lasse.

Artiklen fortsætter under billedet...



Parret mødtes i en lille by i Brasilien, hvor de begge kitesurfede og Iamae kommer fra. Foto: Privat

I forhold til den videre ansøgning, ser fremtiden ikke umiddelbart så lys ud som håbet.

- Vi er lidt på bar bund. Vi ved ikke, hvordan vi kommer videre herfra. Iamaes papirer ser ikke så gode ud længere, fordi politiet tilbageholdt hende fredag uden nogen grund, afslutter en dybt frustreret Lasse Petersen Giacchino.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra Udlændigenævnet.