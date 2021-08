15 granater fundet ved sø

En forbipasserende gjorde mandag et usædvanligt fund ved Møllesø i Eskilstrup.

Her opdagede han nemlig 15 granater. Det skriver TV 2 ØST.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Sådan så granaterne ud, efter de blev sprængt. Foto: Per Rasmussen

- Han havde set noget, der lignede granater, sådan nogle gamle nogle fra krigens tid, fortæller vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Lars Denholt til mediet og tilføjer, at det formentlig er magnetfiskere, der har hevet granaterne op af vandet.

Her lå bunken af granater. Foto: Per Rasmussen

Efter mandens fund rykkede politiet og senere ammunitionsrydningstjenesten, EOD, ud til stedet. Her valgte de at sprænge granaterne for en sikkerheds skyld.

Du kan se det usædvanlige fund i videoen øverst i artiklen.