15 kroner blev til p-bøde på 1600: 'Rene mafiametoder'

Det, der ellers skulle have været en hyggelig tur i biografen ved RO's Torv i Roskilde, er endt i et sandt parkeringshelvede for Peder Nielsen fra Snoldelev på Østsjælland.

- Det er de rene mafiametoder, Apcoa bruger, siger han om parkeringsselskabet.

Det sidste, han har hørt fra dem, er et brev med en trussel om registrering i RKI og retssag. Det modtog han i marts sidste år.

Parkeringsselskabet Apcoa har flere gange været i vælten på grund af forkerte eller urimelige parkeringsbøder. Og nu er den altså gal igen.

'Jeg havde jo betalt'

Da rulleteksterne var løbet over skærmen i biografen, gik Peder Nielsen tilbage til sin bil og ville betale for sin parkering ved en automat. Der stod, at han skulle betale 15 kroner for sin parkering. Han betalte beløbet og kørte derfra.

Kort tid efter modtog han dog en parkeringsbøde fra Apcoa. De skrev, at han egentlig skulle have betalt 52 kroner for sin parkering. De gjorde derfor krav på de 52 kroner og en kontrolafgift på 750 kroner.

- Jeg tænkte, at der må være sket en fejl. Jeg havde jo betalt, fortæller han.

Da Peder Nielsen modtog det første brev i november 2021, ringede han samme dag til Apcoa. Han fik at vide, at han skulle oprette en klage gennem formularen på Apcoas hjemmeside, og Peder modtog et automatisk svar som kvittering. Og så troede han egentlig, at sagen var lukket.

Det viste sig dog kun at være begyndelsen.

Peder Nielsen betalte 15 kroner for sin parkering, men Apcoa mener, at han skulle have betalt 52 kroner. Apcoa har truet ham med retssag og registrering i RKI. Peder kalder det selv 'mafiametoder'. Foto: Axel Emil Hammerbo

Rykkere og trusler

Peder Nielsen har modtaget i alt 10 breve med rykkere og trusler om RKI og retssag fra Apcoa og EuroIncasso, der er en del af Apcoa Parking Holding. Han har stadig den sidste trussel om retssag hængende over hovedet.

I det sidste brev fra marts 2022 vil Apcoa og EuroIncasso have ham til at betale 1614,94 kroner. Det er den oprindelige parkering, parkeringsbøden, tre rykkere, et inkassogebyr, sagsomkostninger og de påløbne renter.

Peder er dog ikke i tvivl. Han betaler ikke noget som helst.

- Jeg er blevet så dum-stædig, at jeg er fuldstændig ligeglad. Så må de trække mig i retten. Det er jo dem, der har lavet en fejl, siger han.

Ekstra Bladet har set brevene, som Peder har modtaget fra Apcoa og EuroIncasso. Ekstra Bladet har også set dokumentation for, at Peder har betalt de oprindelige 15 kroner for sin parkering på RO's Torv.

Almindelig forretnings-skik

Peder Nielsen står uforstående tilbage. Han modtog truslen om retssag og registrering i RKI i marts sidste år, men har ikke hørt mere siden da - hverken fra Apcoa eller fra EuroIncasso.

- Måske har de lukket sagen, men det er det da almindelig god forretningsskik at give besked om det, siger han til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har forsøgt at få parkeringsselskabet Apcoa og inkassofirmaet EuroIncasso til at stille op til interview, men det er ikke lykkedes. Selskaberne er blevet forelagt sagen i en mail, men har ikke sendt noget svar.

Ekstra Bladet har tidligere fortalt om Claus, Jørgen og Karsten, som alle har modtaget forkerte parkeringsbøder fra netop parkeringsselskabet Apcoa.

