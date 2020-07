15 lande er sikre - Danmark vil fraråde rejser til flere af dem

Når de danske myndigheder torsdag eftermiddag lemper rejsevejledningen for en række lande uden for EU, bliver listen kortere end de 15 lande, som EU har blåstemplet som sikre i forhold til coronasmitte.

Blandt andet kommer Australien ikke til at være blandt landene. Det fortæller Erik Brøgger Rasmussen, direktør for Borgerservice i Udenrigsministeriet, til P1 Morgen.

- Jeg kan sige så meget, at listen bliver kortere end EU's. Vi kommer blandt andet ikke til at åbne for Australien, og det er ikke, fordi de ikke har styr på coronasituationen.

- Det handler udelukkende om, at der er indrejseforbud for det meste af verden - herunder europæere - så derfor giver det ikke mening at lempe rejsevejledningen, siger han til P1 Morgen.

De nuværende lande på EU-listen er Algeriet, Australien, Canada, Georgien, Japan, Montenegro, Marokko, New Zealand, Rwanda, Serbien, Sydkorea, Thailand, Tunesien og Uruguay.

Samtidig er Kina på listen, men det er betinget af, at landet åbner for indrejse for EU-borgere.

Derfor er det ifølge Erik Brøgger Rasmussen i øjeblikket uafklaret, hvordan rejsevejledningen vil se ud for Kina.

Listen vedligeholdes ud fra en række kriterier. Antallet af coronasyge per 100.000 borgere skal være under eller på højde med gennemsnittet i EU. Det er i øjeblikket maksimalt 16 nye smittede per 100.000.

Desuden skal udbredelsen af virus i landet være stabil eller på vej ned. EU-landene vil også tage højde for, hvor meget der testes i landet, og andre tilgængelige informationer.

Ud over EU's liste kigger de danske myndigheder ud over indrejserestriktioner på, om der for eksempel er karantænekrav ved indrejse.

De danske myndigheder ventes at præsentere de nye rejsevejledninger torsdag klokken 16.