1,5 millioner solgte juletræer: Her ender de efter jul

Julen er ovre, og det betyder, at langt over en million juletræer skal ud af stuerne og ind varmeværker eller ned på bunden af søer som 'gemmested' til fisk

Kystsikring i Randers Fjord, beskyttelse til mindre fisk i søer eller til varme i danske kraftvarmeværker.

En af julens største symboler, juletræet, skal af vejen, og det er der nok flere muligheder for, end du lige går og tror.

- Langt de fleste af de cirka 1,5 millioner juletræer, der bliver solgt i Danmark, ender på genbrugspladsen. Men der er også mange juletræer, der bliver brugt til kystsikring, for eksempel af bredderne i Randers Fjord, og jeg ved også, at nogle smider dem i søer, så små fisk kan gemme sig og lægge æg ved dem, siger Claus Jerram Christensen, direktør Danske Juletræer, brancheforening for danske juletræsavlere.

Biobrændsel

På genbrugspladserne rundt omkring i landet bliver juletræerne oftest omdannet til varme, fortæller Ib Hansen, pladsformand på RGS Nordics genbrugscentral på Amager ved København, hvor alle indsamlede juletræer i kommunen køres til.

- Juletræerne bliver til to ting: Enten biobrændsel til kraftværker, eller det vi kalder jordforbedring, der blandes i jord som gødning. Stammen, der nok svarer til cirka 70 procent af træets vægt, bliver sendt til kraftværker som biobrændsel, mens det resterende bliver til jordforbedring.

Juletræerne køres igennem denne kværn, der deler grene og stammerne fra hinanden. De kvaste grene havner udner kværnen, mens træaffaldet til biobrændsel lander i venstre ende. Foto: Stine Tidsvilde.

Træerne køres igennem en cirka tre meter lang kværn, der river grenene af og skærer stammen i mindre stykker.

- Her i starten af januar, tager det for alvor fart med juletræerne, og der får vi nok 20-30 tons juletræer ind hver dag. Så der er meget tryk på, og lastbilerne kører frem og tilbage i pendulfart, siger Ib Hansen.

Jul hos tigeren

Nogle af årets grantræer ender hos Zoologisk Have i København, hvor alt fra isbjørne til tapirer kan få en sen julegave.

- Vi har i dag været ude at hente cirka 80 juletræer til dyrene som berigelsesmateriale, som vi kalder det. Vi sætter dem ind til dyrene, så de kan få nogle nye indtryk i form af blandt andet lugte, og så kan de tygge i det, hvis de vil, siger Jacob Munkholm Hoeck, pressemedarbejder hos Zoologisk Have.

Dyrene i Zoologisk Have får af den grund udelukkende økologiske træer.

Ib Hansen er pladsformand og sørger form, at alt haveaffald genanvendes forarbejdes korrekt. Foto: Stine Tidsvilde

God sæson

Selvom det samlede salg endnu ikke er gjort op, så har det indtil videre været et godt år for de danske juletræsavlere.

- Det har generelt været en god dyrkningssæson, så jeg tror, det har været et godt år for både sælgerne i byerne og dem med plantagerne, hvor man selv kan fælde sit juletræ, siger Claus Jerram Christensen fra Danske Juletræer.

Det største marked for de danske juletræsavlere er Tyskland, der de seneste år har taget de danske nordmannsgran til sig.

- De tyske juletræsproducenter har historisk dyrket mange blå- og rødgran, men rødgranen drysser og blågranen stikker forfærdeligt, så derfor foretrækker tyskerne i dag nordmannsgranen, som vi i Danmark er gode til at dyrke.

Der bliver hver år omsat for flere milliarder kroner i den danske juletræs-branche.