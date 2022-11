150 år siden i dag: Værste stormflod i mands minde

Enorme vandmasser skyllede ind over Danmark og kostede 80 mennesker livet for præcis 150 år siden

Mens november i år byder på 'usædvanlig lunt' vejr, var sagen en ganske anden for 150 år siden.

13. november 1872 rasede den værste storm nogensinde nemlig i Danmark, og mere end 80 mennesker druknede på grund af den voldsomme stormflod.

Det skriver DMI.

Den voldsomme vind skabte 8-9 meter høje bølger, der skyllede ind over Bornholm.

Men værst gik det ud over de sydlige dele af Danmark, hvor vandstanden steg til over tre meter. Huse, dyr og ejendele blev skyllet bort, og 80 mennesker omkom, skriver DMI.

Kan ske igen

Stormfloden i 1872 var helt ekstrem. Det fastslår Jacob Woge, der er oceanograf på DMI.

Men det kan ikke udelukkes, at det sker igen i Danmark.

- Eftersom det er sket én gang – mindst – kan det ske igen, udtaler han på DMI's hjemmeside.

- I et fremtidigt varmere globalt klima vil vi få en højere middelvandstand, og det øger i sig selv risikoen for så vild en hændelse, fordi der i fremtiden skal mindre vind til at hæve vandstanden til samme niveau som i 1872.

Stormflod bliver der ikke i dag. DMI melder her til morgen dis, tåge og skyer med mulighed for, at solen viser sig på søndagshimlen i løbet af dagen. Vind bliver der ikke meget af, skriver DMI på Twitter søndag morgen.