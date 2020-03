150 elever på Idrætshøjskolen i karantæne

150 elever på Idrætshøjskolen Aarhus er lige nu i karantæne to og to på deres værelser.

Karantænen skyldes, at en medarbejder er blevet testet positiv for corona. Vedkommende var på arbejde mandag.

Det skriver TV2 Østjylland.

- Vi kan jo ikke bare sende eleverne hjem med offentlig transport, lukke porten og tage hjem.

- Højskolen er de her elevers hjem, og derfor har os medarbejdere også været nødt til at melde os i frivillig karantæne på skolen, så de her elever kan blive bespist, informeret og faktisk også trøstet, siger forstander Henrik Løvschall til TV2 Østjylland.

Forstanderen efterlyser en handleplan fra myndighederne. Den bør være tilpasset den særlige situation, som højskoler og efterskoler kan risikere at havne i.

- Vi er en speciel enhed, hvor vi ikke bare kan sende folk hjem, og vi har intet hørt om, hvordan vi rent faktisk skal forholde os.

- Vi bliver bare sendt ind i køen, siger Henrik Løvschall til TV2 Østjylland.

Idrætshøjskolen føler sig efterladt, siger han, særligt fordi det er svært at komme igennem til myndighederne.