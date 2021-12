150 personer er fanget på tag af højhus i Hongkong under brand

Politiet i Hongkong oplyser, at op mod 150 personer fortsat er fanget på taget af bygningen World Trade Center under en brand i komplekset.

Der var tidligere meldinger om, at over 300 var søgt op på taget under branden. Det er uvist, hvor mange der er tilbage inde i bygningen, men brandfolk er travlt optaget med at evakuere folk ifølge Reuters.

Branden opstod omkring middagstid lokal tid i et transformatorrum og bredte sig hurtigt via stilladser på ydersiden af den 38 etager høje bygning.

Der er ikke meldinger om døde ifølge avisen South China Morning Post.

Men mange klager over at være utilpasse efter at have indåndet røg. Mindst otte personer er blevet røgforgiftet. Blandt de tilskadekomne er en kvinde i 60'erne, der i næsten bevidstløs tilstand er blevet indlagt på hospitalet med åndedrætsbesvær.

Brandfolk har afspærret området omkring bygningen, der ligger i et af Hongkongs travle forretningskvarterer. Her beskrives situationen som rolig omkring bygningen af nyhedsbureauet Reuters.

Branden i den 38-etager høje skyskraber på Gloucester Road blev anmeldt onsdag klokken 12.37 lokal tid.

Ulykken er kategoriseret som en kategori tre-hændelse på en skala fra et til fem, hvor fem er værst.

World Trade Centre i Hongkong fungerer som et shoppingcenter og et kontorkompleks.

South China Morning Post skriver, at brandmænd omkring klokken 13.30 kunne ses bruge lange stiger til at redde folk, som var fanget på en platform på bygningens nederste etage.

En polititalsmand fortæller til avisen, at politiet modtog mange opkald angående branden. Samtidig oplyser talsmanden, at bygningens bagtrapper er fyldt med tæt røg.