150 skoleelever sendt hjem

Tre årgange på Sundhøj-afdelingen af Tåsingeskolen på Tåsinge er i øjeblikket sendt hjem grundet coronasmitte.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

De tre årgange svarer til cirka 150 elever. Eleverne blev hjemsendt, efter at en lærer blev testet positiv for coronavirus. Senere er også ti elever blevet testet positive, fortæller skoleleder Kasper Føns til Fyens.dk.

- Vi har sendt vores 2., 4. og 5. årgang hjem til test. Vi har i alt 150 elever, som var sendt til test i weekenden på grund af, at en lærer var testet positiv. Heraf har 10 elever fået positivt testsvar, siger han.

Ifølge lederen har skolen bestilt Region Syddanmarks testbus til at holde foran skolen tirsdag og torsdag, så elever, forældre og søskende kan blive testet.

Skolelederen understreger over for Fyens.dk, at skolens anden afdeling i Lundby ikke er ramt af smitte.

