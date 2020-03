150 tunesere selvisolerer sig på fabrik for at lave masker

150 medarbejdere har lukket sig selv inde på en tunesisk fabrik, hvor de nu hver dag producerer 50.000 ansigtsmasker foruden forskelligt andet medicinsk udstyr.

Det skriver BBC.

De 150 medarbejdere, der primært består af kvinder, har valgt at isolere sig selv på fabrikken Consomed frem for derhjemme i en måned, så de kan fortsætte med at producere det livsvigtige udstyr til landets sundhedspersonale.

Ifølge medarbejdernes manager, Hamza Alouini, som har talt med BBC, har medarbejderne taget beslutningen efter at være blevet stærkt inspireret af den fædrelandskærlighed, de har oplevet, mens landet kæmper for at inddæmme coronavirussen.

Otte dage inde i selvisolationen er der ifølge manageren fortsat god stemning. Foto: Ritzau Scanpix

En af medarbejderne, Khawla Rebhi, der er produktionsansvarlig på fabrikken, fortæller til mediet, at hun savner sin familie meget, men at den gode stemning blandt hendes kollegaer er med til at kompensere for savnet.

- Min mand og min 16-årige datter støttede og opfordrede mig til at gøre det, siger Khawla Rebhi

Under normale omstændigheder eksporterer fabrikken sit udstyr til andre lande, men i lyset af coronakrisen vælger man først og fremmest at producere nok til at forsyne Tunesiens eget sundhedspersonale med så meget udstyr som muligt.

227 smittede

Det nordafrikanske land lukkede ned søndag 22. marts. Landet har 227 bekræftede tilfælde af coronavirus, og syv patienter med coronavirus er registreret døde.

Foto: Ritzau Scanpix

Blandt de 150 medarbejdere, der for en uge siden valgte at gå i en måneds isolation på fabrikken Consomed, er også kokke, en læge og en apoteker.

Til formålet har man købt nok mad til, at de 110 kvinder og 40 mænd kan leve af det i en måned. På fabrikken har man til formålet indrettet kønsopdelte sovesale, et område til træning og dans til kvinderne og et fodbold- og basket-rum til mændene.

- Og vi har allesammen internet og videochatter med vores familie, når vi ikke arbejder, siger Khawla Rebhi.

Otte dage inde i fabriksisolationen er der ifølge manager Hamza Alouini stadig en positiv stemning blandt medarbejderne.

- Hvis vi ikke arbejder, kan vores læger ikke være beskyttet mod virussen, siger han og fortsætter:

- Jeg prøver at gøre det, der er bedst for mit land - for hospitalerne, for hæren, for politiet, for alle.