150 vrede veganere angriber landbrug

En horde af vrede og højtråbende veganere stormede et landbrug i den australske delstat Queensland, fordi de mente, at ejeren ikke behandlede sine dyr ordenligt.

Ejeren af landbruget, David McNamee, så forfærdet til, da 150 veganere angreb hans ejendom.

Det var organisationen Animal Activist Collective, der havde orkesteret det.

Den historie bringer flere internationale medier, heriblandt The Daily Mail og News.com.au.

De veganske oprørere var iklædt hvide overalls og sorte trøjer, hvor der stod 'meat the victims'. De havde planlagt aktionen i god tid, for over dem fløj en drone, som optog video af hele episoden.

Da de 150 veganere nærmede sig landbruget, blev de mødt af ejeren, som råbte til dem:

- I skal ikke gå igennem!

Han blev mødt af råb fra de vrede veganere:

- Den eneste grund til, at du er frustreret, er fordi, at du gemmer på noget.

Veganerne spredte sig på landbruget, hvorefter de begyndte at tage billeder af dyrene. Der lå flere døde køer på græsset.

Overvældet af de mange veganske aktivister sagde David McNamee til dem, at køerne var blevet skudt.

- Hvordan kan det være humant, det som du har gjort, lød det fra veganerne.

På videoen ser David McNamee lamslået ud.

Kort efter ankom politiet, men de vrede veganere nåede at forlade landbruget. Ifølge det australske medie blev der ikke foretaget anholdelser.

Animal Activist Collective skrev efterfølgende på deres Facebook, at de prøver at nå frem til sandheden.

'I vore dages samfund bliver dyr ikke respekteret på lige fod med mennesker. Det er en form for diskrimination. Denne form for modstand har til formål at modsætte sig undertrykkende systemer, som har reduceret dyr til ting,' skriver de.

David McNamee fortæller til mediet, at han driver et landbrug, der lever op til alle standarder indenfor dyrevelfærd, men at der til tider sker uforudsigelige dødsfald blandt hans køer.