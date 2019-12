150.000 danskere får brev: - Vi trækker dig i løn

150.000 danskere, der skylder penge til det offentlige, har fået en kedelig tidlig julegave fra Gældsstyrelsen.

De har nemlig fået besked om, at de bliver trukket i løn, hvis ikke de betaler deres gæld.

Det oplyser Gældsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Baggrunden er, at det fejlramte it-system EFI er blevet afløst, og det nye inddrivelsessystem, PSRM, gør, at Gældsstyrelsen kan trække skyldnere i løn, så de dermed bliver tvunget til at betale af på deres gæld.

Kan eller vil ikke

Ifølge styrelsen skylder de 150.000 skyldnere i alt mere end en milliard kroner til det offentlige.

- Den gæld, som Gældsstyrelsen skal inddrive, er allerede forsøgt opkrævet op til flere gange af den offentlige kreditor, som gælden er stiftet hos. Når gælden endnu ikke er blevet betalt, betyder det typisk, at personen eller virksomheden enten ikke kan eller ikke vil betale. Derfor er det helt afgørende, at Gældsstyrelsen med PSRM igen har fået muligheden for at trække pengene direkte fra skyldnernes løn, hvis ikke de betaler deres gæld, siger skatteminister Morten Bødskov i pressemeddelelsen.

Gældsstyrelsen oplyser, at man i løbet af i år allerede har inddrevet mere end 500 millioner kroner ved hjælp af PSRM.

- En effektiv gældsinddrivelse er afgørende for, at danskerne igen kan få tillid til hele skatteforvaltningen. Og før vi kan nå derhen, kræver det, at den positive udvikling med den automatiske inddrivelse fortsætter. Det knokler Gældsstyrelsen for hver eneste dag, og der er ingen tvivl om, at med fremdriften i PSRM er vi på rette vej, lyder det fra ministeren.

Omkring 80 af op mod 800 offentlige kreditorer er nu blevet tilsluttet til PSRM, så flere og flere gældsposter vil løbende blive sendt ind i systemet. De resterende offentlige kreditorer vil løbende og gradvist blive tilsluttet til systemet og kontrolleret, så man er sikker på, at det fungerer efter hensigten og lovens rammer, oplyses det.