150.000 gæster: Advarer om trafik-kaos

Mens Forsvarets helikoptere og kampfly brager af sted, forventes trafikken i Midtjylland at stå stille.

Forsvaret forventer mellem 100.000 og 150.000 besøgende til Danish Airshow, der åbnede dørene allerede klokken syv søndag morgen i Karup.

Vejdirektoratet forventer massivt pres på de midtjyske veje hele søndag, der allerede nu oplever at trafikken står helt stille i området.

Helt galt

'Når så mange mennesker er samlet på ét sted, kan man ikke undgå, at det vil have en effekt på trafikken, og at folk kommer til at køre omveje og holde i kø,' sagde Søren Carlsen Kjemstrup, der er afdelingsleder i Vejdirektoratet, allerede inden trafikpropperne væltede ind.

Men ikke kun mængden af biler skaber problemer - gæsterne gør også, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter, der skriver at trafikken flere steder står helt stille.

'Der er mange fodgængere på vejen. Fodgængere skal gå i rabatten. Flere har parkeret uhensigtsmæssigt på P-plads, så man har sat en prop i flowet på P-området'

Slå GPS fra

- Lige nu er der kødannelse og tæt trafik på rute 12 fra Viborg mod Karup. De holder i ret lang kø på landevejen, så forvent ekstra rejsetid, siger Vejdirektoratets vagthavende leder Kenneth Andersen.

Vejdirektoratet råder til ikke at følge GPS's-vejvisning fra og følge Vejrdirektoratests gule skilte i stedet.

- Kommer man fra Østylland, er det en god ide tage Herningsmotorvejen og følge vores skilte, der fører op til Airshowet. På den måde kommer man udenom den værste trafik.

- Der værste tryk er indtil klokken 11. Omkring middag, håber vi at køen er væk, men der kommer nok kø igen, når folk skal hjem.